Ucraina a cerut luni de zile tancuri occidentale pentru a-și consolida forțele în războiul împotriva Rusiei. După ce au ajuns pe front, însă, dronele ieftine au schimbat radical modul în care sunt folosite blindatele. Multe dintre tancurile Leopard și alte vehicule occidentale stau acum ascunse în păduri, sunt folosite pentru evacuarea echipamentelor avariate sau pentru antrenamente, în timp ce soldații încearcă să găsească o modalitate prin care aceste arme de milioane de dolari să-și recapete rolul pe câmpul de luptă, se arată într-o analiză publicată de The New York Times.

Ecranele care acopereau peretele unui post de comandă afișau imagini video în direct de la drone bombardiere, o dronă terestră care înainta pe un drum noroios și drone de supraveghere care inspectau o casă cuprinsă de flăcări. Era un catalog al războiului modern. Un element lipsea însă din imagine: tancurile care au dat numele batalionului din cadrul Brigăzii Mecanizate Separate nr. 33.

Odată printre cele mai râvnite arme occidentale ale Ucrainei, tancurile sunt acum, în mare parte, nefolosite, ascunse în păduri și acoperite de pânze de păianjen. Mașinile de aproximativ 10 milioane de dolari, livrate cu mare fast Ucrainei, s-au dovedit vulnerabile în fața dronelor ieftine care domină în prezent câmpul de luptă.

Cu toate acestea, Ucraina le păstrează, le întreține și își antrenează în continuare soldații pentru a le folosi, în timp ce încearcă să găsească noi modalități de a le integra într-un război care s-a schimbat radical.

Pentru mulți europeni, confruntarea Rusiei cu mai puțin ajutor (sau fără niciun ajutor) din partea Statelor Unite este o perspectivă alarmantă. Foto: Profimedia Images

„Practic, nu folosim deloc vehiculele blindate”, a declarat recent Oleksandr Sîrskîi, care până luna trecută a fost cel mai înalt general al Ucrainei. „Acest lucru ridică întrebarea: cum putem neutraliza acest avantaj de care se bucură dronele și cum putem oferi blindatelor noastre o nouă șansă?”

Această întrebare s-a aflat în centrul unei dispute privind strategia de război, care a dus la demiterea generalului Syrskyi din funcție luna trecută.

Unele dintre cele mai importante unități de tancuri ale Ucrainei nu așteaptă însă un răspuns.

Echipajele de tancuri nu ar trebui să rămână pe loc, consideră un tânăr comandant din Divizia 33, care, la fel ca majoritatea soldaților intervievați, și-a oferit doar indicativul de apel, Morpheus, conform protocolului militar. De aceea, le spune oamenilor din batalionul său că trebuie să învețe ceva nou.

Vital, apoi brusc o chestiune secundară

Ucraina a început să ceară tancuri de fabricație occidentală aproape imediat după invazia rusă la scară largă din februarie 2022, când acestea păreau esențiale pentru viitoarele operațiuni militare.

Aliații Kievului s-au opus inițial trimiterii unor astfel de arme, până în ianuarie 2023, când Marea Britanie, Germania și Statele Unite și-au schimbat poziția, în urma unor negocieri tensionate și a presiunilor publice.

Brigada 33 a fost înființată, în parte, pentru a primi aceste tancuri occidentale. Dar, până când acestea au intrat în luptă, la sfârșitul acelei primăveri, dronele ieftine provocau deja pierderi importante și deveniseră capabile să lovească tancurile în punctele lor vulnerabile.

Forțele ruse au început să-și acopere tancurile cu plase și cuști anti-dronă.

„Oamenii râdeau de ele pe atunci, spunând că fac grătare pentru grătar”, își amintește șeful întreținerii tancurilor din cadrul Brigăzii 33, al cărui indicativ de apel este Energetyk. „Dar se îndreptau în direcția corectă.”

Ucraina a urmat exemplul, echipându-și tancurile cu cuști de protecție și blindaj reactiv - panouri exterioare care explodează la impact pentru a devia muniția inamică - în speranța de a menține relevanța blindatelor. În scurt timp însă, ambele tabere au început să evite folosirea blindatelor grele pentru operațiuni de asalt.

Pregătindu-se, fără să-și dorească, pentru o revenire a tancurilor

Echipajele de tancuri trebuie să rămână pregătite, spune un comandant de companie cu indicativul Fin. Oamenii săi continuă să se antreneze, să întrețină tancurile și să sudeze noi sisteme de protecție. Fie că se află în luptă sau nu, nu există odihnă, spune Fin, în vârstă de 26 de ani, în timp ce se joacă cu talismanul cu Fecioara Maria prins de brățara sa neagră din frânghie.

Unitatea 33 desfășoară aproximativ o dată la două săptămâni exerciții cu foc real, pentru ca militarii să-și mențină abilitățile.

Într-o dimineață însorită, printre câmpurile de floarea-soarelui, trupele au poziționat un tanc și au amplasat ținte în depărtare. Comandanții stăteau alături de alți soldați, sub un adăpost improvizat, gustând semințe și împărțind o sticlă de un litru de suc.

Yuri Kosenko, în vârstă de 57 de ani, tocmai se întorsese după două săptămâni petrecute într-un adăpost de pe linia frontului, care, după cum spunea el, mirosea a umezeală și mucegai.

Tancuri Abrams la o paradă militară în Polonia. Foto: Profimedia

Nu avuseseră loc lupte cu tancuri, dar erau atât de mulți „țânțari”, a spus el - frecându-și brațul și arătând apoi spre cer pentru a explica faptul că se referea atât la insectele care înțeapă, cât și la dronele care explodează - încât a fost nevoit să ia cu el un detector de drone chiar și la latrină.

La fel ca majoritatea soldaților intervievați, el a spus că nu îi lipseau confruntările directe, pentru că văzuse deja destule bătălii.

„Războiul e război. Nu e nimic de apreciat la el”, a spus soldatul, în timp ce obuzele erau încărcate în tanc.

În scurt timp, echipajul s-a urcat în blindat și a orientat tunul. Primele câteva focuri au ratat ținta. Ordinele au fost transmise prin radio, iar echipajului i s-a cerut să ajusteze tirul. Au mai fost trase trei obuze, fiecare provocând o explozie care i-a făcut doar pe jumătate dintre soldați să tresară.

„Ați ratat”, a transmis comandantul prin radio. „Știm - vedem chiar de aici”, a răspuns un membru al echipajului.

Sticla de suc era aproape goală în acel moment. Un șofer de tanc, Mechan, a scos câteva clătite umplute cu pui mărunțit pentru a le împărți cu ceilalți, aduse din concediul său recent.

Se ascund, remorchează și repară, dar nu luptă

Astăzi, Energetyk, în vârstă de 57 de ani, lucrează într-o pădure din regiunea Harkiv, mult în spatele liniei frontului. Acolo, păsările ciripesc, aerul miroase a lemn și, dacă nu te uiți cu atenție, abia poți observa plasele de camuflaj printre copaci.

Tancurile Leopard de fabricație germană stau sub plase, cu turelele întoarse spre spate, în „poziția de deplasare”.

Unele așteaptă reparații sau lucrări de întreținere, precum schimbarea uleiului. Altele, inclusiv unul acoperit de pânze de păianjen, sunt păstrate în rezervă pentru luptă, deși ordinele de a le trimite în misiuni nu mai sosesc.

Energetyk a supravegheat un echipaj care înlocuia motorul unui tanc ce lovise o mină și luase foc.

Un alt tanc a fost lovit de o dronă în turelă, a spus el, arătând spre locul unde era parcat, în timp ce pornea pe un drum noroios prin pădure, cu muniția atârnată de umăr.

De când Rusia a invadat Ucraina, capacitatea anuală a Europei de a produce muniție a crescut de la 300.000 de unități la 2 milioane. Foto: Profimedia Images

Avaria nu s-a produs în timpul luptelor, ci în timpul „evacuărilor”, când tancurile remorcau echipamente avariate, funcționând practic ca niște tractoare extrem de scumpe.

„Chiar și așa”, a spus Archie, un artilerist care fuma o țigară în apropiere, „tancurile pot ieși doar pe vreme rea, când vântul, ploaia și vizibilitatea redusă înseamnă mai puține drone”.

Cu o conexiune la internet mai stabilă, a spus el, și-ar putea petrece timpul liber pe care îl are acum învățând — poate perfecționându-și limba germană.

Archie, în vârstă de 57 de ani, a spus că nu l-ar deranja să reia misiunile de luptă.

Golden, în vârstă de 27 de ani, care aștepta să mute un tanc reparat într-un loc de parcare delimitat cu plasă, a spus însă că, deocamdată, ar prefera ca tancurile să nu fie folosite deloc.

„Am fost deja prins de flăcări în interiorul unui tanc — mi-a ajuns”, a spus Golden, râzând stânjenit în timp ce povestea cum a supraviețuit la limită acelei misiuni.

Învățarea unui nou tip de război

După exercițiul cu foc real, șoferul de tanc Mechan și echipajul său s-au întors la căsuța pe care o împart. Frigiderul era plin cu delicatese pregătite de soția sa.

Și-a agățat arma, apoi și-a schimbat salopeta transpirată și cizmele prăfuite cu pantaloni scurți și sandale.

Așezat pe patul său de campanie, înainte de a pregăti o porție de găluște de cartofi făcute de soția sa, Mechan a spus că, după ce a lucrat pe vechile tancuri sovietice T-64, trecerea la tancurile Leopard a fost o schimbare binevenită.

„E ca și cum ai conduce un Mercedes sau un BMW”, a spus el, ridicând ambele degete mari.

Acum însă conduce rar, în special în misiuni de remorcare. Mechan a arătat un videoclip în care tancul său tracta un vehicul carbonizat printr-un câmp.

El s-a plâns că abilitățile sale s-ar putea deteriora fără mai multă practică, astfel că misiunea de remorcare i-a făcut plăcere, chiar dacă era periculoasă.

Fabrici din Germania care produceau până nu demult vagoane sau mașini vor fi transformate în uzine de tancuri și muniție, fiind preluate de companii din industria de apărare. Foto: Profimedia Images

Dima, al cărui pat de campanie se afla vizavi, a pus însă la îndoială utilitatea folosirii tancurilor Leopard ca tractoare, punând în pericol atât blindatele, cât și echipajele.

„Pentru ce? Ca să recuperăm un vehicul ars?”, a întrebat el, neîncrezător. Mai bine să te recalifici pentru a pilota drone, a spus Dima, așa cum făcea Mechan noaptea, exersând cu o consolă lângă patul său de campanie.

Pilotarea dronelor i se părea ciudată și necunoscută lui Mechan, dar acesta a recunoscut că modul de folosire a tancurilor s-a schimbat radical.

Unii dintre recruții mai noi ai Brigăzii 33 nu au atins niciodată un tanc. Printre aceștia se numără Korzhyk, în vârstă de 33 de ani, care s-a alăturat brigăzii în 2025 și își petrece zilele reparând drone terestre într-un atelier întunecat.

Johnny, în vârstă de 37 de ani, comandant de pluton care lucrează alături de el, conducea înainte tancuri, dar nu a ezitat atunci când i s-a cerut să se transfere la această unitate care folosește drone terestre.

Când conduci tancuri, a spus el, „închizi trapa, pleci și nu ai nicio idee dacă te vei mai întoarce”.

Sfârșitul tancurilor?

Fin, comandantul companiei, insistă că tancurile nu vor rămâne pe margine, deoarece noile tehnologii le vor permite să se adapteze. Poate vor fi echipate cu inteligență artificială pentru a crea cupole de protecție, a sugerat el, sau cu propriile drone de interceptare.

Înapoi la postul de comandă, Morpheus a spus însă că aproximativ jumătate din batalionul său a fost recalificată ca operatori de drone. Este vorba despre încercarea de a găsi modalități de a folosi în continuare personalul, a spus Morpheus, legănându-și piciorul în timp ce privea rândul de ecrane.

Reintroducerea tancurilor în luptă ar necesita o descoperire tehnologică majoră, a adăugat el.

„Sunt convins că tancurile au încă un viitor, dar există o singură rezervă”, a spus Morpheus.

Apoi a explicat ce crede că ar putea însemna viitorul lor: „Cred că vor fi fără echipaj.”

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Editor : C.A.