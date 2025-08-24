Ucrainenii îl preferă în continuare pe actualul președinte pentru funcția supremă în stat. Un nou sondaj a arătat că Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale, în timp ce un ipotetic „Partid Zalujnîi” ar atrage cel mai mare sprijin în cadrul votului parlamentar. Valeri Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate, este în prezent ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, arată Ukrainska Pravda.

„Pentru care candidat ați vota?”

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 iulie, de grupul sociologic Rating, comandat de Centrul pentru Cercetări Sociologice, parte a Institutului Republican Internațional.

La întrebarea „Dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare, pentru care candidat ați vota, dacă ar fi cazul?”, 31% l-au ales pe Volodimir Zelenski, 25% pe Valeri Zalujnîi, 6% pe Petro Poroșenko (n.r. al cincilea președinte al Ucrainei, acum deputat al partidului Solidaritatea Europeană) și 5% pe Kyrylo Budanov (n.r. șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina).

În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, de 27%.

În rândul persoanelor cu vârsta peste 50 de ani, Zalujnîi beneficiază de un sprijin ușor mai mare decât Zelenski: 31% față de 30%.

„Aprobați activitățile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski?”

Când respondenții au fost întrebați dacă „Aprobă sau dezaprobă activitățile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski?”, 33% au răspuns că aprobă cu tărie, 32% că aprobă într-o oarecare măsură, iar 16% că dezaprobă cu tărie sau într-o oarecare măsură.

La întrebarea pentru ce partid ar vota, 22% au ales Partidul lui Zalujnîi, 14% Blocul lui Zelenski, 8% Partidul Azov și 8% Solidaritatea Europeană.

Partidul lui Zalujnîi este mai popular decât Blocul lui Zelenski în toate grupele de vârstă și în aproape toate regiunile, cu excepția sudului, unde ratingurile lor sunt egale, de 19%.

În același timp, 74% dintre respondenți au declarat că ar dori să vadă noi partide la următoarele alegeri parlamentare, în timp ce 17% sunt mulțumiți de opțiunile existente.

Sondajul a fost realizat pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția teritoriilor ocupate temporar, utilizând interviuri telefonice asistate de computer (CATI), pe baza unui eșantion aleatoriu de numere de telefon mobil. Au fost chestionați în total 2.400 de rezidenți cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare pentru un eșantion aleatoriu simplu este de 2,0 puncte procentuale.

Editor : C.A.