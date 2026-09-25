Ce se întâmplă cu cel mai controversat zgârie-nori din Paris, considerat „plaga” orașului. „Toată lumea trebuie să-și vină în fire”

De peste o jumătate de secol, silueta întunecată a Turnului Montparnasse domină Parisul și stârnește controverse. Acum, planul ambițios care trebuia să transforme radical zgârie-norii de 210 metri s-a împotmolit: proprietarii au blocat renovarea estimată la 800 de milioane de euro, iar viitorul clădirii a devenit incert.

A fost numit o „plagă” pe silueta Parisului, un zgârie-nori sumbru ai cărui vizitatori glumesc adesea, de pe platforma de observație, că orașul arată mai bine tocmai pentru că, de acolo, clădirea nu se vede. Mult criticatul Turn Montparnasse, un monolit întunecat, cu geamuri fumurii, care se ridică solitar deasupra unui cartier istoric din sudul Parisului, se află din nou în centrul controverselor. Renovarea sa, așteptată de ani de zile, a fost oprită săptămâna aceasta din cauza neînțelegerilor dintre numeroșii coproprietari privați, scrie The Guardian.

Turnul, inaugurat în 1973, este cel mai înalt zgârie-nori din Parisul propriu-zis și este considerat, de asemenea, cea mai urâtă clădire a orașului.

De mai bine de un deceniu se discută planurile pentru transformarea clădirii, cu scopul de a-i schimba aspectul apăsător și de a moderniza zona din jur. Arhitecții intenționau să refacă în întregime structura de 210 metri, cu o nouă fațadă din sticlă și vegetație integrată, o terasă-grădină la etajul 16 și o seră agricolă în vârf. Proiectul prevedea și amenajarea unui hotel pe trei dintre cele 59 de etaje, precum și noi spații de birouri și de agrement.

Însă, pe fondul unei ample operațiuni necesare pentru îndepărtarea azbestului, costul estimat al proiectului a ajuns la 800 de milioane de euro, mai mult decât dublu față de estimarea inițială.

Coproprietarii privați ai clădirii, printre care se numără fonduri franceze de investiții și companii de asigurări, s-au întâlnit săptămâna aceasta pentru un vot final privind începerea primei etape a renovării. Aceasta presupunea îndepărtarea azbestului, dezafectarea interioarelor și demontarea parțială a fațadei. După dispute privind proiectul și costurile, mai mult de trei sferturi dintre coproprietari au votat împotrivă.

Era ultima șansă ca lucrările să înceapă înainte ca autorizația de construire acordată pentru renovarea turnului să expire, la sfârșitul lunii noiembrie. Există acum temeri că imobilul, care a fost golit și închis în vederea renovării, ar putea rămâne abandonat. În această vară, pompierii au intervenit după ce bucăți de sticlă s-au desprins de pe clădire și au căzut pe strada de dedesubt. Nimeni nu a fost rănit.

„Toată lumea trebuie să-și vină în fire”, a declarat Philippe Goujon, primarul de dreapta al arondismentului 15 din Paris, unde se află turnul. „Nu pot accepta să văd aruncat la gunoi un proiect la care s-a lucrat timp de 10 ani și nici să permitem ca acest reper cunoscut în întreaga lume să ajungă în paragină”, a declarat el pentru France-Presse.

Patru dintre coproprietarii care susțin în continuare renovarea, printre care miliardarul Xavier Niel, au transmis într-o declarație comună: „Ne dorim ca toți coproprietarii, partenerii financiari și autoritățile publice să se întâlnească în curând pentru a analiza toate soluțiile privind transformarea Turnului Montparnasse.”

Unii dintre coproprietari speră că ar putea fi convenit un nou proiect, de dimensiuni mai reduse.

Separat, arhitectul Renzo Piano a primit misiunea de a transforma centrul comercial de la baza turnului și alte clădiri din apropiere, prin crearea unor noi spații pietonale și înlocuirea betonului cenușiu cu un mediu mai verde, cu vegetație. Autoritățile locale vor să evite ca blocarea renovării turnului să provoace întârzieri și în cazul acestui proiect.

Biroul primarului socialist al Parisului, Emmanuel Grégoire, a transmis că dorește să fie propusă „o soluție alternativă”, astfel încât întregul proiect să nu rămână blocat.

Consilieri din opoziția de stânga au sugerat însă o soluție radical diferită: turnul, pe care îl consideră „depășit”, să fie demolat și înlocuit cu un parc, care ar contribui și la răcorirea zonei în timpul valurilor de căldură din timpul verii.

Editor : M.I.