Ce se întâmplă cu „posibilii bani” deținuți de familia lui Maduro în Elveția. Anunțul Executivului de la Berna

Data publicării:
nicolas maduro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru "a preveni orice scurgere de capitaluri".

"Alte persoane care au legătură cu el" sunt, de asemenea, afectate de această măsură, dar "niciun membru actual al guvernului venezuelean nu este vizat", a declarat guvernul elveţian într-un comunicat de presă.

Partenera lui Maduro, Cilia Flores, apropiaţi şi foşti miniştri sunt, de asemenea, afectaţi de măsură, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Dacă proceduri judiciare ulterioare dezvăluie că aceste fonduri sunt de origine ilegală, Elveţia va asigura returnarea lor poporului venezuelean", a declarat guvernul.

Ordinul de îngheţare a acestor active intră în vigoare imediat şi este valabil timp de patru ani, până la o nouă notificare.

Prin această decizie, guvernul elveţian îşi manifestă intenţia de a "se asigura că orice active dobândite ilegal nu pot părăsi Elveţia în situaţia actuală".

Această blocare completează sancţiunile deja în vigoare în Elveţia împotriva Venezuelei în temeiul legii embargoului, care este în vigoare din 2018 şi include, de asemenea, îngheţarea activelor.

"Noile blocări vizează persoane care nu au fost supuse niciunei sancţiuni în Elveţia până acum", a declarat guvernul.

După luni de atacuri asupra navelor acuzate de trafic de droguri, Statele Unite l-au exfiltrat sâmbătă pe Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, şi pe partenera sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, care urmează să se confrunte cu acuzaţii de "narcoterorism" la New York.

Numeroase ţări contestă legalitatea intervenţiei americane, pe care Statele Unite o prezintă drept o "operaţiune de poliţie".

În situaţii specifice, cum ar fi în urma unei tulburări politice, Elveţia poate lua măsuri pentru a preveni retragerea activelor obţinute ilicit şi deţinute în naţiunea alpină, aminteşte AFP.

Prin îngheţarea activelor, Elveţia permite autorităţilor judiciare ale ţărilor în cauză să depună o cerere de asistenţă juridică reciprocă în contextul anchetelor lor penale. Cu toate acestea, rămâne responsabilitatea autorităţilor judiciare competente ale ţării în cauză să iniţieze procedurile penale necesare şi să dovedească originea ilicită a fondurilor.

În trecut, în urma tulburărilor pe scară largă şi violente şi a înlăturării mai multor lideri, guvernul elveţian a efectuat în special îngheţarea preventivă a activelor aparţinând fostului preşedinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali şi fostului preşedinte egiptean Hosni Mubarak.

În martie anul trecut, Elveţia a înăsprit, de asemenea, îngheţarea activelor fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad şi ale asociaţilor săi.

Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
