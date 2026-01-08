Ce se schimbă pentru refugiații ucraineni din Polonia după renunțarea la legea specială de ajutor adoptată în 2022

Polonia nu va mai prelungi legea specială adoptată în 2022 pentru sprijinirea Ucrainei și a refugiaților ucraineni, iar noile reguli vor alinia drepturile acestora la regimul aplicat tuturor străinilor care locuiesc legal în țară. Accesul gratuit la servicii medicale va fi limitat, programul 800+ va deveni condiționat de angajare, iar mulți refugiați vor trece la permise standard de ședere temporară.

Legea aflată în vigoare din 2022, care reglementează ajutorul pentru Ucraina și sprijinul social pentru ucrainenii din Polonia, nu va fi prelungită. Însă acest lucru nu înseamnă că ajutorul va înceta, scrie Kyiv Post.

În Polonia, o lege specială a fost pregătită și adoptată în timpul guvernării Lege și Justiție (PiS), în martie 2022, ca răspuns rapid la invazia Rusiei în Ucraina. Ea reglementa pe larg aspectele legate de asistență pentru Ucraina, precum și primirea unui număr mare de refugiați, inclusiv beneficii sociale.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din Polonia, o astfel de lege nu mai este necesară la patru ani de la începutul invaziei. Asistența acordată Ucrainei aflate în defensivă a fost sistematizată și se bazează pe diverse instrumente internaționale, precum PURL sau acorduri bilaterale, în timp ce refugiații ucraineni care locuiesc în Polonia, în mare parte, muncesc și se întrețin singuri.

O altă problemă privește aspectele strict politice. După alegerile parlamentare din 2023, problema Ucrainei a apărut tot mai des în campaniile electorale, odată cu utilizarea de către politicieni a sentimentelor sociale în deteriorare. Aceasta a atins punctul culminant în timpul campaniei prezidențiale din prima jumătate a lui 2025, când candidatul Karol Nawrocki a anunțat că, dacă va fi ales președinte, nu va prelungi ajutorul în forma actuală și nu va semna legea.

În practică însă, după ce au fost introduse amendamente minore, el a semnat propunerea legislativă, anunțând în același timp necesitatea unei corecturi mai ample. Această corectură a fost apoi implementată de guvernul lui Donald Tusk.

Ce îi așteaptă pe ucrainenii care trăiesc în Polonia

Accesul complet la serviciile de sănătate va înceta: doar cei asigurați și care plătesc contribuții la asigurările de sănătate îl vor păstra. Servicii medicale gratuite vor fi acordate femeilor însărcinate, în situații de urgență și copiilor sub 18 ani. Programul 800+ (800 de zloți, echivalentul a 222 de dolari, plătit lunar pentru fiecare copil) va fi, de asemenea, ajustat de acum înainte, iar încasarea lui va fi condiționată de angajare.

Acest lucru nu ar trebui să afecteze negativ ucrainenii care trăiesc în Polonia. De fapt, marea majoritate îndeplinește deja aceste condiții. Potrivit unor opinii, însă, ar putea îmbunătăți starea de spirit socială sau cel puțin ar putea opri deteriorarea acesteia. O parte din frustrarea societății a fost alimentată de statutul privilegiat al ucrainenilor, chiar dacă, numeric, acesta era marginal și exista mai ales în teorie.

Este probabil ca refugiații ucraineni să piardă statutul de refugiat în favoarea trecerii la permise standard de ședere temporară și, ulterior, la rezidență permanentă. Având în vedere numărul lor mare, ar trebui așteptate proceduri scurtate. Un aflux brusc de cereri, de la 900.000 până la 1,5 milioane de persoane, ar putea paraliza instituțiile publice.

Evoluția politică a relațiilor dintre Polonia și Ucraina

În timp ce relațiile dintre guvernul liberal al premierului Tusk și președintele Volodimir Zelenski sunt bune, situația pe dreapta politică poloneză este mai complicată.

Întâlnirea din decembrie dintre președintele Ucrainei și președintele Karol Nawrocki a întrerupt o perioadă de cordialitate rece care durase de la începutul mandatului președintelui polonez. Ambele părți au avut de câștigat în urma întâlnirii. Între timp, partidele de opoziție de dreapta din parlamentul polonez concurează pentru un electorat antiucrainean, deși în cadrul PiS narațiunile antiucrainene sunt mai slabe decât în trecut.

Cu toate acestea, există un consens în mainstreamul politic polonez privind continuarea asistenței, inclusiv furnizarea către Ucraina a unor avioane MiG-29 suplimentare în schimbul împărtășirii unor tehnologii militare.

La Varșovia predomină convingerea că ar trebui urmărite relații mai bazate pe parteneriat sau, în unele cercuri, mai tranzacționale cu Kievul. Pentru o parte a clasei politice, situația Ucrainei este considerată suficient de stabilă și sigură încât apar așteptări de reciprocitate, de exemplu, în ceea ce privește exhumările de la locurile masacrelor din Volânia (Ucraina a emis noi permise pozitive) sau împărtășirea cunoștințelor legate de tehnologiile militare. Pentru Ucraina, acest lucru nu implică niciun cost politic sau financiar.

Renunțarea la legea specială privind asistența pentru Ucraina, aflată în vigoare de patru ani, nu ar trebui să afecteze negativ relațiile bilaterale, pentru că pentru majoritatea oamenilor nu se va schimba nimic, dar ar putea contribui la temperarea sentimentelor antiucrainene, subliniază publicația. Lucrările la modificări sunt încă în desfășurare și vor intra în vigoare în primăvara acestui an.

Editor : M.I.