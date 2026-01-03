Live TV

Ce soluție are Ucraina dacă Rusia blochează acordul de pace, potrivit lui Zelenski

Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că Ucraina are o cale alternativă de acțiune în scenariul în care Rusia blochează negocierile privind încheierea războiului și un posibil acord de pace. Liderul de la Kiev a precizat că discuțiile cu aliații europeni și partenerii americani vor continua în ianuarie, la Paris și în Statele Unite.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că, dacă diplomaţia nu reuşeşte să convingă Rusia să pună capăt războiului din Ucraina, ţara sa va trebui să continue să se apere, transmite Agerpres.

„Dacă Rusia blochează toate acestea, dacă partenerii noştri nu obligă Rusia să pună capăt războiului, va exista o altă cale: să ne apărăm”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina speră la un summit al liderilor în Statele Unite până la sfârşitul lunii ianuarie pentru a discuta propuneri privind „modul de a pune capăt războiului cu Rusia”.

Zelenski a declarat că Ucraina şi consilieri naţionali de securitate din 18 ţări au discutat la Kiev garanţiile de securitate, acordurile economice şi paşii următori, conform Reuters.

„După aceea, ne vom pregăti pentru o reuniune în Statele Unite la nivel de conducere. Ne-ar plăcea ca toate acestea să se întâmple în ianuarie, până la sfârşitul lunii ianuarie”, a spus Zelenski.

Aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit, care va avea loc săptămâna viitoare în Franţa, al „Coaliţiei Voinţei”, formată din ţările care susţin Ucraina.

