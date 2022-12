Ce spune Roberta Metsola despre scandalul de corupţie din PE: „Am fost prezentă la percheziţia domiciliară a unei persoane”

Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marţi, referindu-se la scandalul de corupţie din legislativul UE, că este clar că „există slăbiciuni ale sistemului” care trebuie rezolvate, iar protecţia avertizorilor de integritate trebuie sporită, transparenţa şi declaraţiile de avere trebuie să fie mai bune. Ea consideră că mereu vor exista oameni dispuși să se lase corupți și spune că a participat la o percheziție în acest dosar.

„Durează ani de zile să construieşti încrederea şi doar câteva momente ca să o distrugi. Acea dimineaţă de decembrie a fost momentul când încrederea a fost zdrobită. Există anchete în curs. Parlamentul European a luat măsuri imediat pentru a se asigura că birourile au fost sigilate. Eu am fost prezentă la percheziţia domiciliară a unei persoane. Este clar că există slăbiciuni ale sistemului care trebuie rezolvate. Trebuie să sporim protecţia avertizorilor de integritate, sistemul nostru de transparenţă şi declaraţii trebuie să fie mai bune, declaraţiile de avere trebuie să fie mai bune. Orice activitate informală trebuie să fie realizată transparent. De asemenea, statele terţe care sunt autocraţii de fapt nu trebuie să se interfereze cu activitatea noastră legislativă şi eu trebuie să mă asigur de acest lucru”, a spus oficialul european.

Ea s-a referit la scandalul din legislativul UE, în contextul în care eurodeputata Eva Kaili a fost destituită şi arestată pentru corupţie, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, dosar deschis în legătură cu tentative ale statului Qatar de a influenţa decizii economice şi politice ale Parlamentului European ce privesc situaţia drepturilor omului în această ţară.

Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care se află în vizită în România, s-a întâlnit marţi cu tinerii, în cadrul evenimentului "Împreună suntem Europa" organizat de Biroul PE în România, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Ea a susţinut că nu va accepta finanţarea din partea unor organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale care au acces la Parlamentul European, astfel de situaţii urmând a fi cercetate.

„Politica mea personală este să abordez frontal o problemă, nu vom accepta impunitatea, de asemenea finanţarea din partea unor organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale care au acces la Parlamentul nostru. Toate aceste situaţii de finanţare vor fi cercetate. Foarte multe lucruri trebuie făcute pentru că până la urmă nu este vorba doar de Parlamentul European, ci de întreaga Uniune Europeană şi toate acestea reprezintă lucruri care trebuie să funcţioneze permanent şi nu trebuie să existe niciun abuz la adresa lor”, a arătat oficialul.

Roberta Metsola a spus că are responsabilitatea de a se asigura că în anul 2024 oamenii să considere în continuare că „politica este o forţă permanentă”.

„Împreună cu colegii mei am responsabilitatea de a mă asigura că în 2024 oamenii vor considera în continuare că politica este o forţă permanentă. Este vorba despre corupţie şi despre implicaţiile penale ale corupţiei. Din păcate, în lumea aceasta întotdeauna vor exista oameni care sunt gata să accepte o pungă cu bani, dar eu nu vreau să se întâmple acest lucru pe tura mea. Eu nu vreau ca să existe oameni în postura de a da o plasă cu bani ca şi corupţie. Există foarte mulţi membri al Parlamentului care depun eforturi pentru a se asigura că aceste lucruri nu se întâmplă. Există dosare legislative pe acte legislative care sunt foarte importante. Nimeni nu se gândeşte câte nopţi nu am dormit, câte întâlniri am avut pentru a ne asigura că legile importante pentru fiecare cetăţean sunt adoptate, întocmite cu atenţie şi intră în vigoare”, a spus preşedintele Parlamentului European.

