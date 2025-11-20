Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că strategia Rusiei de a teroriza populația Ucrainei prin atacuri asupra infrastructurii energetice are un „termen de valabilitate” care se încheie în februarie. Potrivit lui Budanov, amenințarea distrugerii rețelei energetice funcționează doar cât timp poate provoca panică înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această fereastră scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții.

Rusia speră ca amenințarea distrugerii sistemului energetic al Ucrainei să forțeze Kievul să intre în negocieri în termenii Moscovei. Totuși, această pârghie este limitată în timp, motiv pentru care Kremlinul își grăbește propunerile, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații Militare a Ucrainei, potrivit RBC-Ukraine.

Budanov a explicat că Rusia a realizat studii ample înainte de a adopta o tactică bazată pe atacuri teroriste masive asupra infrastructurii energetice.

Rusia, a spus el, a ajuns la o concluzie în mare parte corectă: amenințarea distrugerii sistemului energetic al Ucrainei este înspăimântătoare.

„Chiar și simpla amenințare că vor distruge sistemul nostru energetic înainte de sezonul rece va avea un impact maxim, în primul rând asupra societății ucrainene și, în al doilea rând, asupra partenerilor noștri occidentali. Este o problemă care sperie pe toată lumea. Pe toți, din motive diferite, dar uniți de teamă”, a subliniat Budanov.

„Rezistăm. Vom trece prin asta”

Cu toate acestea, el a evidențiat că acest factor de influență este strict limitat în timp, până la sfârșitul lunii februarie.

Prin urmare, Rusia a ajuns la următoarea concluzie: atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei și amenințarea distrugerii acestuia pot consolida poziția Kremlinului, însă doar pentru o scurtă perioadă.

„Și, deoarece acest factor este limitat în timp, ei trebuie să vină cu orice propuneri înainte ca această perioadă să se încheie. Așa că rezistăm. Vom trece prin asta”, a conchis el.

Fără Trump nu se încheie războiul

Anterior, Budanov a declarat că fereastra de oportunitate pentru a pune capăt războiului din Ucraina se va deschide abia în februarie 2026.

El a subliniat, de asemenea, că, fără ajutorul președintelui american Donald Trump, oprirea războiului va fi imposibilă.

Între timp, Ucraina aplică în prezent programe de întreruperi orare ale energiei, întrucât atacurile rusești cu rachete și drone au avariat un număr mare de instalații energetice.

Doar în noaptea de 19 noiembrie, Rusia a lansat 48 de rachete și 470 de drone de diferite tipuri asupra Ucrainei.

Editor : M.I.