Cea mai fierbinte zi de mai din istorie, în Portugalia. Temperaturi sufocante în Europa: şcoli închise în Franţa, cod roşu în Italia

Portugalia a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Foto Profimedia
Portugalia a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie, după ce temperaturile au atins 40,3 grade Celsius în localitatea Mora, pe fondul valului de căldură extremă care afectează mai multe state europene. În Franţa, unele şcoli au fost închise din cauza temperaturilor greu de suportat din sălile de clasă, într-una dintre unităţile de învăţământ fiind înregistrate 53 de grade Celsius în interior. Sindicatele din educaţie spun că profesorii au fost nevoiţi să îşi aducă propriile ventilatoare la ore. În Italia, autorităţile au emis primul cod roşu de caniculă al anului pentru Roma şi alte mari oraşe, în timp ce meteorologii avertizează că temperaturile neobişnuit de ridicate vor continua şi în weekend, potrivit BBC.

Portugalia a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie

Temperatura înregistrată miercuri depăşeşte precedentul record al Portugaliei pentru luna mai, de 40 de grade Celsius, stabilit în 2001.

Miniştrii francezi se reunesc pentru a evalua nivelul de pregătire al ţării în faţa valurilor de căldură, în timp ce liderul mondial din tenis, Jannik Sinner, a fost eliminat de la Roland Garros după ce a acuzat efectele caniculei. În acelaşi timp, autorităţile italiene au emis cod roşu de caniculă pentru capitala Roma, unde temperaturile ar putea ajunge joi la 32 de grade Celsius.

Valul de căldură este aşteptat să continue până în weekend, iar Germania, Spania şi Elveţia se confruntă, la rândul lor, cu temperaturi neobişnuit de ridicate.

În anumite regiuni din Portugalia, temperaturile vor depăşi 35 de grade Celsius joi şi vineri, înainte ca vremea să înceapă să se răcorească, potrivit serviciului meteorologic naţional.

Premierul francez Sébastien Lecornu a prezidat joi după-amiază o reuniune ministerială pentru elaborarea unui plan de reacţie la episoadele de căldură extremă, inclusiv pentru combaterea incendiilor de vegetaţie şi asigurarea rezervelor de apă pe timpul verii.

Şcoli închise în Franța. Profesorii vin cu ventilatoare la ore

Examenele de bacalaureat din Franţa vor continua în ciuda caniculei, chiar dacă unele şcoli au fost nevoite să îşi închidă porţile din cauza temperaturilor greu de suportat din interior.

O şcoală primară din Souston, în regiunea Landes, va rămâne închisă joi şi vineri după ce temperatura din interior a ajuns la 53 de grade Celsius la începutul săptămânii, a declarat un oficial local pentru presa franceză.

Ministrul Educaţiei, Édouard Geffray, a declarat pentru BFMTV că centrele de examen vor putea alege săli aflate la umbră, adăugând că examenele vor continua „pur şi simplu pentru că elevii sunt pregătiţi şi există un calendar în funcţie de care îşi aşteaptă rezultatele”.

Decizia a atras critici din partea sindicatelor din educaţie şi a profesorilor, unul dintre aceştia declarând la radio că profesorii au fost „forţaţi să îşi aducă propriile ventilatoare”.

Un sondaj realizat de sindicatul profesorilor din învăţământul secundar din Franţa arată că aproape 78% dintre şcoli au înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius în această săptămână. Sindicatul a precizat că a primit inclusiv informaţii despre profesori care au adus şurubelniţe pentru a forţa deschiderea ferestrelor.

Şaptesprezece departamente din Franţa, inclusiv Parisul şi zone din nord-vestul ţării, sunt sub cod portocaliu, autorităţile avertizând populaţia să fie „foarte vigilentă”.

În Paris sunt aşteptate temperaturi de 33 de grade Celsius joi şi de 34 de grade în weekend.

Poliţia a anunţat măsuri pentru fluidizarea traficului în capitala franceză până sâmbătă, inclusiv restricţii pentru maşinile poluante şi reducerea limitelor de viteză. În acelaşi timp, va fi introdus un tarif unic pentru întreaga reţea de transport public.

Cod roșu de caniculă în Italia, temperaturi sufocante în Spania

Între timp, codul roşu emis în Roma, dar şi în Florenţa, Bologna, Brescia şi Torino, este primul din acest an şi avertizează asupra „posibilelor efecte negative asupra sănătăţii chiar şi pentru persoanele sănătoase şi active”.

În Madrid, temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius în weekend. Deşi actualul episod nu este considerat oficial un val de căldură în Spania, serviciul meteorologic al ţării a precizat că temperaturile sunt specifice lunilor iulie şi august.

Cauza imediată a valului de căldură este un aşa-numit „dom de căldură”, o zonă de presiune ridicată care rămâne blocată şi captează aerul cald dedesubt.

Deşi este dificil de stabilit o legătură directă între fenomenele meteorologice extreme individuale şi schimbările climatice, oamenii de ştiinţă afirmă că încălzirea globală face ca valurile de căldură să fie mai frecvente şi mai intense.

În ultimii 30 de ani, Europa s-a încălzit cu aproximativ 0,56 grade Celsius pe deceniu, potrivit serviciului climatic Copernicus, suficient pentru ca episoadele de căldură extremă să devină mult mai severe.

ONU a avertizat joi că temperaturile medii globale vor continua cel mai probabil să rămână la niveluri record în acest an şi în următorii patru ani.

Cei mai călduroşi 11 ani înregistraţi vreodată au fost după 2015, iar agenţia ONU pentru vreme şi climă estimează că tendinţa va continua, fiind „probabil” ca un nou record absolut de temperatură să fie stabilit înainte de 2031.

