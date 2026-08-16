Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost inaugurată într-un sat polonez cu mai puțin de 150 de locuitori

O statuie uriașă a Fecioarei Maria, despre care se crede că este cea mai înaltă din Europa, a fost inaugurată sâmbătă într-un mic sat polonez, în prezența liderului anticomunist Lech Walesa, relatează The Guardian.

Sute de persoane au participat la sfințirea monumentului, care se înalță la 55,6 metri deasupra localității Konotopie din centrul Poloniei, un sat cu mai puțin de 150 de locuitori.

În timp ce elicopterele împrăștiau trandafiri roșii în miniatură peste mulțime, preoții îmbrăcați în veșminte albe oficiau slujba, iar ansamblul folcloric Mazowsze cânta și dansa pe ritmurile muzicii tradiționale poloneze.

Statuia este mai înaltă – deși amplasată într-un loc mai puțin spectaculos – decât statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, care măsoară 38 de metri, inclusiv piedestalul. Înălțimea monumentului polonez include un piedestal în formă de coroană, de 15 metri.

De asemenea, aceasta depășește un alt monument religios de mari dimensiuni din Polonia, statuia lui Hristos Regele din orașul Swiebodzin, situat în vestul țării, care a fost dezvelită în 2010 și care, împreună cu movila pe care se află, are o înălțime de 52,5 metri.

În Filipine există o statuie a Fecioarei Maria mai înaltă, care măsoară 98 de metri. Se consideră însă că cea nouă din Polonia este cea mai mare de acest gen din Europa.

Walesa, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul său de lider al mișcării de rezistență anticomunistă din Polonia în calitate de președinte al sindicatului Solidaritatea și care a devenit ulterior președinte al Poloniei, a ocupat un loc în primul rând în timpul ceremoniei de inaugurare.

„Acesta este sfârșitul drumului meu”, a spus Walesa, în vârstă de 82 de ani, sugerând că lucrurile pentru care a luptat îndelung, printre care democrația și credința catolică, au ajuns acum la împlinire. „Am început cu Fecioara Maria și termin cu Fecioara Maria”.

În perioada în care a activat în cadrul mișcării Solidaritatea, Walesa era cunoscut pentru faptul că purta o broșă cu imaginea Madonei Negre și a afirmat adesea că credința sa în Dumnezeu i-a dat puterea de a lupta împotriva comunismului.

Majoritatea polonezilor se declară catolici. Biserica a jucat un rol important în viața publică după căderea comunismului în 1989, beneficiind de prestigiul pe care și l-a câștigat prin sprijinul acordat opoziției anticomuniste.

Această țară este patria Sfântului Ioan Paul al II-lea, care a fost papă din 1978 până la moartea sa, în 2005. O statuie uriașă a acestuia – dar mult mai mică decât cea a Fecioarei Maria – a fost dezvelită cu mai bine de un deceniu în urmă în orașul Czestochowa.

Influența religiei în viața publică a scăzut treptat în ultimii ani, în special în rândul tinerilor și în zonele urbane. Cu toate acestea, Biserica Catolică își păstrează influența, mai ales în comunitățile rurale și în rândul generațiilor mai în vârstă.

Wieslaw Mering, un prelat romano-catolic polonez care a participat la ceremonie, a declarat: „Nu pot să nu observ slăbirea instituției bisericești, îndepărtarea anumitor categorii sociale de catolicism, iar acest lucru mă întristează. Istoria creștinismului are suișuri și coborâșuri, dar acest loc ne amintește că Maria nu va renunța la Polonia”.

Statuia a fost comandată de Roman Karkosik, un bogat om de afaceri polonez, și de soția sa, Grazyna. Cuplul locuiește într-un mic palat situat la câteva mile de Konotopie.

Roman Karkosik, un antreprenor ale cărui afaceri au inclus producția de sticle de plastic în anii ’90, a acumulat o avere prin investiții la bursa din Varșovia, devenind astfel una dintre cele mai bogate persoane din Polonia.

Cuplul a declarat că monumentul reprezintă o expresie a recunoștinței lor față de Dumnezeu. „Statuia va fi destinată tuturor oamenilor”, a spus Grazyna Karkosik. „Fiecare dintre cei care vor veni să o vadă se vor gândi mai profund la propria viață, nu doar la Dumnezeu”.

Autoritățile locale speră că monumentul va deveni un important loc de pelerinaj și o destinație turistică. Statuia are o platformă de observare construită în interiorul piedestalului.

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Editor : A.M.G.