Live TV

Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea livra energie din nou. Condițiile enunțate de către directorul general

Data actualizării: Data publicării:
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Centrala nucleară Zaporojie se află sub ocupație rusă din martie 2022. Sursa foto: REUTERS

Directorul general al centralei nucleare Zaporojie controlate de Rusia în sud-estul Ucrainei a declarat luni că facilitatea ar putea reîncepe generarea de energie înainte de mijlocul anului 2027 dacă războiul se va încheia în viitorul apropiat, informează Reuters.

"Dacă aceasta (încheierea conflictului) se va întâmpla mâine, noi vom fi gata să începem (producţia de energie) înainte de mijlocul lui 2027", a declarat Ramil Galiev, citat de agenţia de presă RIA Novosti, preluată de Reuters.

Centrala nucleară, cea mai mare din Europa, se află sub controlul Rusiei din martie 2022, când forţele ruse au ocupat zone ample în sud-estul Ucrainei. La ora actuală, ea nu produce curent electric, ci se bazează pe energie externă pentru a menţine materialul nuclear rece şi a evita o catastrofă.

Reparaţiile la linia electrică sunt în prezent în curs de reperare la centrală, sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi se aşteaptă să dureze câteva zile.

Ramil Galiev a spus de asemenea că "probleme serioase" vor trebui rezolvate la centrală înainte ca aceasta să poată fi repornită, inclusiv reumplerea iazului de răcire şi pregătirea liniilor de cale ferată.

Rusia şi Ucraina se acuză reciproc în mod regulat de bombardamente asupra centralei, atenţionând cu privire la o catastrofă nucleară.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Digi Sport
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A space station on the moon.
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani
profimedia-1053282309
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită în Japonia, la 15 ani de la tsunamiul care a produs catastrofa de la Fukushima
polonia centrala nucleara
UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară”
cerbobil gaura in acoperis
Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare
Centrala de la Fukushima
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe cale de a fi redeschisă. Operatorul reactoarelor de la Fukushima are de luat un singur aviz
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR amână pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraților...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea...
Ultimele știri
Putin a semnat o lege care nu-l mai obligă să-și publice declarația de avere: „Un sistem arhaic”
Transalpina a fost redeschisă luni circulației după ce drumul a fost închis din cauza viscolului
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Gabriela Firea, cum nu ai mai văzut-o! Imagini neaşteptate cu fostul primar, ce făcea acum 20 de ani
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...