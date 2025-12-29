Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea livra energie din nou. Condițiile enunțate de către directorul general

Directorul general al centralei nucleare Zaporojie controlate de Rusia în sud-estul Ucrainei a declarat luni că facilitatea ar putea reîncepe generarea de energie înainte de mijlocul anului 2027 dacă războiul se va încheia în viitorul apropiat, informează Reuters.

"Dacă aceasta (încheierea conflictului) se va întâmpla mâine, noi vom fi gata să începem (producţia de energie) înainte de mijlocul lui 2027", a declarat Ramil Galiev, citat de agenţia de presă RIA Novosti, preluată de Reuters.

Centrala nucleară, cea mai mare din Europa, se află sub controlul Rusiei din martie 2022, când forţele ruse au ocupat zone ample în sud-estul Ucrainei. La ora actuală, ea nu produce curent electric, ci se bazează pe energie externă pentru a menţine materialul nuclear rece şi a evita o catastrofă.

Reparaţiile la linia electrică sunt în prezent în curs de reperare la centrală, sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi se aşteaptă să dureze câteva zile.

Ramil Galiev a spus de asemenea că "probleme serioase" vor trebui rezolvate la centrală înainte ca aceasta să poată fi repornită, inclusiv reumplerea iazului de răcire şi pregătirea liniilor de cale ferată.

Rusia şi Ucraina se acuză reciproc în mod regulat de bombardamente asupra centralei, atenţionând cu privire la o catastrofă nucleară.

