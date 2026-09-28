Live TV

Cea mai mare piață de droguri de pe darknet, administrată de un bărbat de 31 de ani: 600.000 de clienți din întreaga lume

Data publicării:
Hackeri Darknet
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Guliver/GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat de 31 de ani a recunoscut că a fondat și administrat cea mai mare piață de droguri de pe darknet. Platforma ar fi avut aproximativ 600.000 de clienți din întreaga lume și ar fi generat venituri de 330 de milioane de euro, iar administratorul ar fi câștigat aproximativ 20 de milioane de euro, relatează dpa și Agerpres.

Inculpatul, în vârstă de 31 de ani, a admis că a fondat şi a administrat platforma numită Archetyp Market, descriind acest lucru drept „o mare greşeală”.

Anchetatorii germani, care estimează că site-ul a generat venituri de 330 de milioane de euro (375 de milioane de dolari) de la aproximativ 600.000 de clienţi din întreaga lume, afirmă că platforma a fost cea mai mare de acest gen înainte de a fi închisă, la jumătatea anului 2025.

Bărbatul a fost arestat la Barcelona de forţele speciale spaniole în iunie anul trecut. Ulterior, în Germania şi în străinătate au avut loc alte percheziţii şi arestări legate de acest site. Infrastructura de servere utilizată pentru operarea pieţei online se afla în Ţările de Jos, a precizat atunci poliţia judiciară germană.

Potrivit procurorilor, pe site-ul fondat în noiembrie 2020 s-au tranzacţionat în total 3,2 milioane de pastile şi 2,2 milioane de comprimate, inclusiv produse pe bază de canabis, medicamente şi substanţe pentru îmbunătăţirea performanţelor, precum şi 326 de litri de diverse droguri, cum ar fi cocaină, heroină, metamfetamină cristalină, fentanil şi cocaină crack.

Se crede că bărbatul de 31 de ani a administrat platforma împreună cu mai mulţi moderatori şi a câştigat aproximativ 20 de milioane de euro de pe urma acesteia.

Bărbatul riscă o pedeapsă cuprinsă între cinci şi 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri în cadrul unei organizaţii criminale. Recunoaşterea faptelor este considerată adesea o circumstanţă atenuantă.

Tribunalul regional din Frankfurt urmează să pronunţe o sentinţă în luna octombrie.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
lavrov la onu
4
Serghei Lavrov atacă Europa de la tribuna ONU: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Digi Sport
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
operațiuni antidrog în Spania, bărci de viteză cu cocaină confiscată de autorități
Bărci de viteză, drone și droguri. Cum au pierdut autoritățile din sudul Spaniei lupta cu traficanții care inundă Europa cu cocaină
Thousands Protest Against The AfD And Far-Right Politics In Berlin, Germany - 12 Sep 2026
Un guvern AfD ar putea primi acces la secrete NATO. Berlinul caută o soluție pentru a proteja informațiile sensibile
tone de cocaină din Sierra Leone interceptate de autoritățile din Spania / Jos Leijdekkers, traficant de droguri din Olanda care se ascunde în Sierra Leone
Cum a „cumpărat” unul din cei mai mari infractori din Europa o țară întreagă. A transformat un stat african într-un paradis al cocainei
Autocar accident Bavaria
Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Doi pasageri au murit și mai mulți sunt grav răniți
lavrov wadephul
Ce au discutat în spatele ușilor închise ministrul german de Externe și Serghei Lavrov la prima întâlnire de la începutul războiului
Recomandările redacţiei
muresan abrudean pnl parlament
Au început audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan: Miruță și...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
siegfried muresan
Siegfried Mureșan: „Eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la...
Kimberly Guilfoyle
Prima reacție a Guvernului grec la relatarea WSJ despre afirmaţiile...
Ultimele știri
Foie gras, delfini și prăjitoare de pâine: China și SUA reduc taxele reciproce pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari
Iranul respinge „speculaţiile nefondate şi răuvoitoare” care leagă Teheranul de incidentul de la baza aeriană britanică
Tanczos Barna, despre un viitor vot al UDMR pentru AUR: „Ne cunoaşteţi. Noi, când zicem că nu, rămâne nu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Gestul neștiut al lui Hagi! A convocat încă o „națională” special pentru a-i ajuta pe 2 dintre liderii...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!”
Adevărul
Urmărire ca în filme pe DN6. Șofer fugar, imobilizat de polițiști cu focuri de armă și „spike”
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Avion privat, ceas scump, vacanță în Turcia: ce ne spun detaliile din viața personală a politicienilor
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...