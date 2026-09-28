Cea mai mare piață de droguri de pe darknet, administrată de un bărbat de 31 de ani: 600.000 de clienți din întreaga lume

Un bărbat de 31 de ani a recunoscut că a fondat și administrat cea mai mare piață de droguri de pe darknet. Platforma ar fi avut aproximativ 600.000 de clienți din întreaga lume și ar fi generat venituri de 330 de milioane de euro, iar administratorul ar fi câștigat aproximativ 20 de milioane de euro, relatează dpa și Agerpres.

Inculpatul, în vârstă de 31 de ani, a admis că a fondat şi a administrat platforma numită Archetyp Market, descriind acest lucru drept „o mare greşeală”.

Anchetatorii germani, care estimează că site-ul a generat venituri de 330 de milioane de euro (375 de milioane de dolari) de la aproximativ 600.000 de clienţi din întreaga lume, afirmă că platforma a fost cea mai mare de acest gen înainte de a fi închisă, la jumătatea anului 2025.

Bărbatul a fost arestat la Barcelona de forţele speciale spaniole în iunie anul trecut. Ulterior, în Germania şi în străinătate au avut loc alte percheziţii şi arestări legate de acest site. Infrastructura de servere utilizată pentru operarea pieţei online se afla în Ţările de Jos, a precizat atunci poliţia judiciară germană.

Potrivit procurorilor, pe site-ul fondat în noiembrie 2020 s-au tranzacţionat în total 3,2 milioane de pastile şi 2,2 milioane de comprimate, inclusiv produse pe bază de canabis, medicamente şi substanţe pentru îmbunătăţirea performanţelor, precum şi 326 de litri de diverse droguri, cum ar fi cocaină, heroină, metamfetamină cristalină, fentanil şi cocaină crack.

Se crede că bărbatul de 31 de ani a administrat platforma împreună cu mai mulţi moderatori şi a câştigat aproximativ 20 de milioane de euro de pe urma acesteia.

Bărbatul riscă o pedeapsă cuprinsă între cinci şi 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri în cadrul unei organizaţii criminale. Recunoaşterea faptelor este considerată adesea o circumstanţă atenuantă.

Tribunalul regional din Frankfurt urmează să pronunţe o sentinţă în luna octombrie.

Editor : Ș.A.