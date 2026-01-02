Live TV

„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul Nou

Data actualizării: Data publicării:
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Profimedia Images
Din articol
„Acesta trebuie să fie un alt an bun” „Oază de siguranță”

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că 2026 va fi „un an al accelerării poloneze”, promițând să construiască „cea mai puternică armată din Europa” și să intensifice investițiile în infrastructură.

Într-un discurs de Anul Nou publicat joi, Tusk a promis, de asemenea, să „strângă șuruburile” în ceea ce privește infractorii.

Prezentând prioritățile sale pentru 2026, el a spus că guvernul va accelera expansiunea militară, va continua proiectele majore de infrastructură și va continua ceea ce el a descris ca „repolonizare” și reconstrucție a industriei, inclusiv a sectorului apărării.

El a promis, de asemenea, o regulă strictă „Polonia pe primul loc” în achizițiile publice.

„Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investițiile majore în infrastructură. Acesta va fi un an al cuceririi rapide a Mării Baltice”, a spus Tusk, referindu-se la proiectele offshore și energetice din regiune.

„Oază de siguranță”

Tusk a promis, de asemenea, o poziție mai dură față de criminalitate, afirmând: „Vom strânge șurubul în fața tuturor tipurilor de infractori, fie că este vorba de un lider al huliganilor, un traficant de droguri, un politician corupt sau un militant pro-rus”.

„Oricine, fără excepție, încalcă legea, va regreta amarnic acest lucru în anul care vine”, a avertizat el, adăugând: „Polonia va fi – și va rămâne – o oază de siguranță”.

Reflectând asupra anului 2025, Tusk a afirmat că anul trecut a reprezentat un punct de cotitură pentru Polonia, în ciuda turbulențelor globale. „A fost un an în care creșterea economică a luat avânt. Prețurile ridicate au dispărut. Am lansat investiții majore și am eliminat absurditățile din anii precedenți”, a declarat el.

„Am închis granițele. Am reparat relațiile noastre deteriorate cu Europa și am recuperat miliardele poloneze”, a adăugat Tusk, descriind anul 2025 ca un an de cotitură pentru țară.

Tusk, un centrist pro-UE care a ajuns la putere la sfârșitul anului 2023, a luat măsuri pentru a repara relațiile Varșoviei cu Bruxelles, care au fost erodate în cei opt ani în care partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) a fost la putere.

Guvernul său de coaliție a reușit să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE înghețate, care fuseseră reținute de Bruxelles din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic și erodarea independenței judiciare sub administrația PiS.

„Acesta trebuie să fie un alt an bun”

Tusk a mai spus că polonezii care au emigrat în masă în căutarea unei vieți mai bune în Europa de Vest încep să se întoarcă acasă, în timp ce mass-media internațională salută economia Poloniei ca pe o poveste de succes de tip „Goldilocks”.

Privind în viitor, Tusk a declarat că 2026 va fi „un an al accelerării poloneze”.

„Acesta trebuie să fie un alt an bun pentru Polonia – al o mie și unulea an al statului nostru”, a spus el.

Mai devreme în aceeași zi, Tusk a transmis un mesaj separat, înregistrat în limba engleză, în care a îndemnat alte state europene să urmeze exemplul Poloniei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
3
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
criza apei
4
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine...
G9jiV50W4AAOkj-
5
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Digi Sport
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cuplu
Guvernul Poloniei aprobă un proiect de lege ce introduce „contracte de coabitare” pentru cupluri, indiferent de sex
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Pacea este la orizont” anunță premierul Poloniei. Cum vede Donald Tusk garanțiile de securitate oferite de SUA
Paweł Bejda racheta chunmoo CGR-080
Coreea de Sud și Polonia au semnat un acord de 4 miliarde de dolari pentru producerea de rachete ghidate
Moldova army uniform patch flag. Moldova Army
Zeci de soldați din Armata Republicii Moldova au fost bătuți cu bestialitate. Traumele suferite de către militarii de peste Prut
Graniță Polonia
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect
Recomandările redacţiei
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează...
AQMYOhLlm3NS0DIHozMf6DfXobk7vaPRkDxckdcselGSFw5S1Hd1EOQiCJr1DjRz6g0b1f_QDhm8bctBeq7-vY4YMgzejtNkbsrI47gO_SVmCw-ezgif.com-video-to-gif-converter
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un...
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi...
Ultimele știri
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Cât este punctul de pensie în 2026: metodă simplă de calcul
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026?
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...