„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul Nou

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că 2026 va fi „un an al accelerării poloneze”, promițând să construiască „cea mai puternică armată din Europa” și să intensifice investițiile în infrastructură.

Într-un discurs de Anul Nou publicat joi, Tusk a promis, de asemenea, să „strângă șuruburile” în ceea ce privește infractorii.

Prezentând prioritățile sale pentru 2026, el a spus că guvernul va accelera expansiunea militară, va continua proiectele majore de infrastructură și va continua ceea ce el a descris ca „repolonizare” și reconstrucție a industriei, inclusiv a sectorului apărării.

El a promis, de asemenea, o regulă strictă „Polonia pe primul loc” în achizițiile publice.

„Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investițiile majore în infrastructură. Acesta va fi un an al cuceririi rapide a Mării Baltice”, a spus Tusk, referindu-se la proiectele offshore și energetice din regiune.

„Oază de siguranță”

Tusk a promis, de asemenea, o poziție mai dură față de criminalitate, afirmând: „Vom strânge șurubul în fața tuturor tipurilor de infractori, fie că este vorba de un lider al huliganilor, un traficant de droguri, un politician corupt sau un militant pro-rus”.

„Oricine, fără excepție, încalcă legea, va regreta amarnic acest lucru în anul care vine”, a avertizat el, adăugând: „Polonia va fi – și va rămâne – o oază de siguranță”.

Reflectând asupra anului 2025, Tusk a afirmat că anul trecut a reprezentat un punct de cotitură pentru Polonia, în ciuda turbulențelor globale. „A fost un an în care creșterea economică a luat avânt. Prețurile ridicate au dispărut. Am lansat investiții majore și am eliminat absurditățile din anii precedenți”, a declarat el.

„Am închis granițele. Am reparat relațiile noastre deteriorate cu Europa și am recuperat miliardele poloneze”, a adăugat Tusk, descriind anul 2025 ca un an de cotitură pentru țară.

Tusk, un centrist pro-UE care a ajuns la putere la sfârșitul anului 2023, a luat măsuri pentru a repara relațiile Varșoviei cu Bruxelles, care au fost erodate în cei opt ani în care partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) a fost la putere.

Guvernul său de coaliție a reușit să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE înghețate, care fuseseră reținute de Bruxelles din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic și erodarea independenței judiciare sub administrația PiS.

„Acesta trebuie să fie un alt an bun”

Tusk a mai spus că polonezii care au emigrat în masă în căutarea unei vieți mai bune în Europa de Vest încep să se întoarcă acasă, în timp ce mass-media internațională salută economia Poloniei ca pe o poveste de succes de tip „Goldilocks”.

Privind în viitor, Tusk a declarat că 2026 va fi „un an al accelerării poloneze”.

„Acesta trebuie să fie un alt an bun pentru Polonia – al o mie și unulea an al statului nostru”, a spus el.

Mai devreme în aceeași zi, Tusk a transmis un mesaj separat, înregistrat în limba engleză, în care a îndemnat alte state europene să urmeze exemplul Poloniei.

