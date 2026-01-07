Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Negociatorii americani și ucraineni vor reexamina problemele spinoase legate de teritoriu și de soarta centralei nucleare ocupate Zaporojie, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski, cele mai problematice puncte din negocierile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei. Kievul se află sub presiunea SUA pentru a asigura pacea în conflictul care durează de aproape patru ani, dar respinge cererile Rusiei de a ceda regiunea Donețk din estul țării și de a renunța la controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, anunță Reuters.

Delegațiile se află la Paris pentru a treia zi de discuții între aliații Kievului privind garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia, care s-a arătat rezervată față de procesul susținut de SUA.

„Ne așteptăm, în special, ca cele mai dificile probleme din cadrul de bază pentru încheierea războiului să fie discutate – și anume, problemele legate de centrala nucleară de la Zaporojia și teritoriile”, a scris Zelenski pe X, anunțând o a treia sesiune cu echipa SUA în două zile.

El a adăugat că a ordonat echipei sale să discute noi negocieri la nivel de lideri, implicând SUA și aliații europeni.

Miercuri dimineață, principalul consilier al lui Zelenski a salutat „rezultatele concrete” ale discuțiilor de la Paris și a promis că interesele naționale ale Kievului vor fi protejate.

Care sunt obstacolele

Zelenski a declarat marți, după discuțiile „Coaliției de Voință”, că oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriilor. Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat că marți s-au discutat „opțiuni teritoriale” și că speră să se ajungă la un compromis.

Kievul a refuzat să se retragă din regiunea industrializată Donețk, pe care Rusia a cucerit-o în mare parte, dar nu a reușit să o ocupe în întregime.

Zelenski a mai spus că SUA au lansat ideea unei zone economice libere în această regiune, dacă Ucraina se retrage din părțile regiunii pe care le controlează încă.

Orice compromis privind teritoriul ar trebui supus unui referendum pentru ucraineni, a declarat anterior președintele ucrainean. Potrivit unui sondaj de opinie realizat luna trecută, aproximativ trei sferturi dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un acord care ar îngheța actuala linie de front, dar se opun cedării teritoriului.

Statele Unite au propus, de asemenea, exploatarea trilaterală a centralei de la Zaporojia, pe care Moscova a capturat-o în 2022 și a conectat-o la propria rețea electrică, cu un director american, a declarat Zelenski luna trecută. Kievul a propus, în schimb, utilizarea comună a centralei de către Ucraina și Statele Unite, potrivit liderului de la Kiev, Statele Unite urmând să decidă cum să utilizeze 50% din energia produsă.

