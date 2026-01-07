Live TV

Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Data publicării:
steguletele sua si ucrainei
Steaguri SUA - Ucraina. Foto: Shutterstock
Din articol
Care sunt obstacolele

Negociatorii americani și ucraineni vor reexamina problemele spinoase legate de teritoriu și de soarta centralei nucleare ocupate Zaporojie, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski, cele mai problematice puncte din negocierile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei. Kievul se află sub presiunea SUA pentru a asigura pacea în conflictul care durează de aproape patru ani, dar respinge cererile Rusiei de a ceda regiunea Donețk din estul țării și de a renunța la controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, anunță Reuters.

Delegațiile se află la Paris pentru a treia zi de discuții între aliații Kievului privind garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia, care s-a arătat rezervată față de procesul susținut de SUA.

„Ne așteptăm, în special, ca cele mai dificile probleme din cadrul de bază pentru încheierea războiului să fie discutate – și anume, problemele legate de centrala nucleară de la Zaporojia și teritoriile”, a scris Zelenski pe X, anunțând o a treia sesiune cu echipa SUA în două zile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că a ordonat echipei sale să discute noi negocieri la nivel de lideri, implicând SUA și aliații europeni.

Miercuri dimineață, principalul consilier al lui Zelenski a salutat „rezultatele concrete” ale discuțiilor de la Paris și a promis că interesele naționale ale Kievului vor fi protejate.

Care sunt obstacolele

Zelenski a declarat marți, după discuțiile „Coaliției de Voință”, că oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriilor. Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat că marți s-au discutat „opțiuni teritoriale” și că speră să se ajungă la un compromis.

Kievul a refuzat să se retragă din regiunea industrializată Donețk, pe care Rusia a cucerit-o în mare parte, dar nu a reușit să o ocupe în întregime.

Zelenski a mai spus că SUA au lansat ideea unei zone economice libere în această regiune, dacă Ucraina se retrage din părțile regiunii pe care le controlează încă.

Orice compromis privind teritoriul ar trebui supus unui referendum pentru ucraineni, a declarat anterior președintele ucrainean. Potrivit unui sondaj de opinie realizat luna trecută, aproximativ trei sferturi dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un acord care ar îngheța actuala linie de front, dar se opun cedării teritoriului.

Statele Unite au propus, de asemenea, exploatarea trilaterală a centralei de la Zaporojia, pe care Moscova a capturat-o în 2022 și a conectat-o la propria rețea electrică, cu un director american, a declarat Zelenski luna trecută. Kievul a propus, în schimb, utilizarea comună a centralei de către Ucraina și Statele Unite, potrivit liderului de la Kiev, Statele Unite urmând să decidă cum să utilizeze 50% din energia produsă.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maduro with Is Wife Arrive at New York Heliport - NYC, New York City, United States - 05 Jan 2026
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
hmara
Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene”
Întâlnire Zelenski-Maliuk. Foto Profimedia
Zelenski îl înlocuiește pe șeful SBU, ca parte a unei remanieri mai ample
Chrystia Freeland, consilier pentru economie și dezvoltare al președintelui Zelenski. Foto X
Numire-surpriză în echipa Zelenski: un fost vicepremier canadian
President Donald Trump answers questions from members of the media aboard Air Force One en route to Mount Pocono, Pennsylvania, for a rally on the economy, Tuesday, December 9, 2025. (Official White House Photo by Molly Riley)
Trump îl contrazice pe Putin. Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele președintelui rus, așa cum susține Kremlinul
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat”
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...