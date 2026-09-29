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Cehia susține că ar fi gata să-și onoreze angajamentele față de NATO dacă Rusia atacă o țară baltică: „Desigur că ne pregătim”

Data publicării:
Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Andrej Babis. Foto: Profimedia
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Republica Cehă ar fi pregătită să-și onoreze angajamentele față de NATO în cazul unui atac al Rusiei asupra unei țări baltice, a declarat marți prim-ministrul Andrej Babis pentru un site de știri ceh, relatează Reuters.

Babis, al cărui guvern include un partid pro-rus și anti-imigranți, a suspendat contribuțiile Cehiei la ajutorul militar acordat Ucrainei și a decis, de asemenea, să nu participe la angajamentele de finanțare și ajutor militar ale UE și NATO în favoarea Kievului.

El a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca liderii europeni să promoveze pacea și a fost criticat în cadrul campaniei prezidențiale din 2023 pentru că a afirmat că nu va trimite soldați cehi să lupte pentru aliați.

Întrebat de denik.cz dacă Praga se pregătește pentru eventualitatea unei acțiuni ruse împotriva NATO – o posibilitate semnalată de serviciile secrete ale unor state membre ale Alianței–, Babis a declarat că poartă discuții privind provocările în materie de securitate, inclusiv cu președintele Petr Pavel.

„Faptul că nu vorbim despre asta și că jurnaliștii nu găsesc subiecte pentru articolele lor nu înseamnă că nu abordăm problema”, a declarat Babis în interviul video.

„Desigur că ne pregătim. Dacă, Doamne ferește, Rusia ar ataca un stat baltic, atunci, în temeiul Articolului 5 (angajamentul de apărare reciprocă al membrilor NATO), trebuie să trimitem două dintre brigăzile noastre mecanizate”, a spus el.

„Desigur că am fi activi și discutăm despre asta, dar nu văd niciun motiv să divulgăm informații clasificate”.

Guvernele și serviciile de informații din Europa de Vest au afirmat că există o probabilitate din ce în ce mai mare ca Rusia să intensifice atacurile hibride, precum sabotajul sau chiar să lanseze un atac militar limitat.

Babis a declarat luna aceasta, fără a oferi detalii, că Rusia duce un război hibrid împotriva Republicii Cehe și că serviciile de informații acordă acestei chestiuni o atenție maximă.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar fi pus la cale vreo confruntare, că ar fi implicată în războiul hibrid sau în operațiunile de sabotaj din ce în ce mai frecvente care afectează țările europene membre ale NATO.

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Editor : A.M.G.

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