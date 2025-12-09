Cei mai puternici 28 de oameni în Europa conform clasamentului anual Politico

Politico a dat publicității, la sfârșit de an, un top al celor mai puternice persoane în Europa. Clasamentul cuprinde, așadar, persoane care au influență în Europa, și nu neapărat doar lider europeni. Politicieni, în mod sigur, președinți și premieri, dar și oameni de afaceri, bancheri sau personalități din sport.

Încercarea de a descrie relația Europei cu Donald Trump a devenit un exercițiu diplomatic cu normă întreagă. Este el un partener? Ocazional. O amenințare? Uneori. O forță care remodelează relația după propriile sale condiții? Întotdeauna. Ce este clar este că Europa are de-a face cu un partener imprevizibil și dominator, ale cărui impulsuri pot răsturna continentul peste noapte.

„Pe măsură ce am alcătuit clasamentul anual al Politico cu cele mai influente 28 de persoane din politica și politica europeană, o realitate a devenit inevitabilă: nimeni nu a exercitat o influență mai mare în sau asupra Europei în acest an decât președintele SUA”, este laudatio pe care Politico îl aduce președintelui Trump.

„Această concluzie ne-a obligat să încălcăm una dintre propriile noastre reguli. POLITICO 28 include în mod tradițional doar europeni – persoane care trăiesc sau lucrează pe continent. Dar dacă a existat vreodată un moment pentru a face o excepție, acela este acum. Umbra lui Trump planează atât de mult asupra capitalelor europene, încât deciziile sale – sau izbucnirile sale – au remodelat totul, de la bugetele de apărare la politica comercială și politica internă”, explică publicația.

Cei mai puternici 28 de oameni în Europa

1. Donald Trump, președintele SUA

2. Mette Frederiksen, premierul Danemarcei

3. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

4. Marine Le Pen, politician Franța

5. Vladimir Putin, președintele Rusiei

6. Nigel Farage, politician Marea Britanie

7. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene

8. Mark Rutte, Secretar General al NATO

9. Giorgia Meloni, premierul Italiei

10. Keir Starmer, premierul marii Britanii

11. Manfred Weber, președintele Partidului Popular European

12. Viktor Orban, președintele Ungariei

13. Alexander Stubb, președintele Finlandei

14. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

15. Gabriel Zucman, economist francez

16. Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate

17. Teresa Ribera, Prim-vicepreședinte executiv pentru o tranziție curată, echitabilă și competitivă al Comisiei Europene

18. Daniel Ek, om de afaceri suedez

19. Emmanuel Macron, președintele Franței

20. Mario Draghi, economist, bancher, fost înalt funcționar italian

21. Andrej Babiš, premierul Cehiei

22. Alexus Grynkewich, general american, comandantul suoprem al Forțelor Aliate în Europa

23. Karol Nawrocki, președintele Poloniei

24. Heidi Reichinnek, membră a Bundestagului

25. Andrea Orcel, CEO la Unicredit

26. Rima Hassan, membră a Parlamentului European

27. Rob Jetten, membru al Camerei Reprezentanților Țările de Jos

28. Gianni Infantino , președintele FIFA

