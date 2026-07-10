Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei ar putea fi aprobat cu multe compromisuri.„O variantă diluată”

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi aprobat luni, 13 iulie, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.

Pachetul de sancțiuni ar putea fi aprobat într-o formă „diluată”, care să nu-l includă pe patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse, scrie European Pravda, citând surse proprii.

Consiliul Afacerilor Externe al UE ar putea aproba cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 13 iulie, într-o versiune de compromis care îl omite pe Patriarhul Kirill și conține o formulare mai moderată cu privire la interdicția de intrare propusă pentru combatanții ruși.

„Cu doar o săptămână în urmă, părea că diferențele dintre statele membre cu privire la elementele-cheie ale celui de-al 21-lea pachet erau prea mari și că adoptarea acestuia ar trebui amânată până în toamnă. Însă discuțiile privind versiunea revizuită, purtate în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) din 12 iulie, au dat speranțe că se va putea ajunge la un compromis”, a declarat una dintre sursele publicației.

Potrivit surselor, UE va face probabil următoarele compromisuri pentru a asigura aprobarea pachetului:

Eliminarea patriarhului Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse și a fondatorului Lukoil, Vagit Alekperov, de pe lista propusă de sancțiuni, la cererea Bulgariei și a Italiei.

Modificarea formulării privind interdicția propusă de intrare în UE pentru combatanții ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei, inclusiv posibila excludere a foștilor militari din sfera de aplicare a acestei măsuri, la cererea Italiei, Franței, Greciei, Ciprului și a altor state membre.

Să se atenueze formularea privind interdicția propusă asupra importurilor de pește rusesc în UE, inclusiv renunțarea la interdicția totală propusă asupra importurilor de cod din Rusia și Belarus, care este considerată o portiță de intrare pentru peștele rusesc în UE, în interesul Germaniei, Franței, Țărilor de Jos și Poloniei.

Să se renunțe la mai multe restricții propuse privind gazul natural lichefiat rusesc și navele-cisternă aferente, ca urmare a presiunilor exercitate de Grecia, Cipru și Malta.

Scenariu

Un alt scenariu posibil este ca, pe 13 iulie, să fie aprobată doar prelungirea plafonului prețului petrolului rusesc la 44,1 dolari SUA pe baril pentru încă șase luni, în timp ce adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni ar fi amânată până în toamnă.

Conform planului Comisiei Europene, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE trebuie adoptat până la 15 iulie, termenul limită pentru actualizarea plafonului prețului petrolului rusesc.

Editor : Sebastian Eduard