La începutul acestei săptămâni, Chief Mouser Larry, pisica în vârstă de 19 ani a fost zărită într-o cușcă de transport, stârnind noi îngrijorări în rândul celor din interior.

Larry a suferit o intervenție chirurgicală minoră la începutul acestei săptămâni, dar se spune că se recuperează bine.

Fotografiile îl arată pe curajosul pisoi din nou pe picioare – dar cu o cicatrice mare pe abdomen și cu blana rasă pe alocuri.

O sursă de la Downing Street a declarat pentru LBC: „Larry se simte bine și a început deja să se plimbe prin clădire.

„Se simte mult mai bine, dar ia lucrurile pas cu pas. „Le suntem recunoscători medicilor veterinari pentru îngrijirea excepțională pe care i-au acordat-o.”

Larry a fost foarte îndrăgit de prim-miniștrii de la David Cameron până la actualul prim-ministru, Andy Burnham.

În februarie 2026, acesta a sărbătorit 15 ani de serviciu la numărul 10. A fost salvat de la adăpostul Battersea Dogs & Cats Home și s-a mutat pe Downing Street pe 15 februarie 2011.

Burnham, care a decis să nu-și ia câinele Axel la numărul 10, intenționează să-și ia o nouă pisică pentru „No10 North”, pe care a inaugurat-o în Manchester la scurt timp după preluarea mandatului.

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Datorită popularității sale uriașe la nivel global, Larry este supranumit și „cel mai faimos motan din lume”.

Editor : A.R.