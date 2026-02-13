Live TV

Cel mai mare împrumut SAFE din UE este în pericol din cauza războiului politic dintre președintele și premierul Poloniei

Data publicării:
MEETING..DONALD TUSK and KAROL NAWROCKI
Președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk au viziuni diferite asupra programului SAFE în Polonia. Foto: Profimedia
Din articol
Nawrocki: „Riscul indirect nu poate fi ignorat” Tusk: „Sper că nu e preludiul unui veto”

Polonia vrea să împrumute o sumă enormă - 43,7 miliarde de euro - în cadrul programului SAFE al UE de împrumuturi pentru arme, dar planul este sub semnul întrebării din cauza unui conflict între președintele naționalist al țării, Karol Nawrocki, și premierul Donald Tusk, scrie Politico.

Karol Nawrocki a îndemnat la prudență în privința împrumutului planificat de Polonia - cel mai mare dintre toate împrumuturile acordate în cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro -, descriindu-l ca „o datorie uriașă care va fi rambursată de statul polonez timp de ani de zile”.

Poziția președintelui este în contrast puternic cu opinia premierului proeuropean al țării, Donald Tusk, care a afirmat că împrumuturile sunt acordate în „condiții foarte favorabile, care nu sunt disponibile pe piață în niciun alt mod”.

SAFE oferă împrumuturi pe termen lung, cu dobândă redusă și o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului, obținute de Bruxelles pe piețele de capital și care oferă economii semnificative în comparație cu împrumuturile naționale, amintește Politico.

Aceste condiții sunt cruciale pentru Polonia, care intenționează să aloce 4,8% din PIB-ul său pentru apărare în acest an, unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO. Finanțele publice ale țării sunt sub presiune din cauza eforturilor pe termen lung de a-și consolida armata pentru a descuraja Rusia și a sprijini Ucraina.

Nawrocki: „Riscul indirect nu poate fi ignorat”

Dar Nawrocki este precaut, iar consilierii săi avertizează că SAFE are ca scop să ajute Germania, mai degrabă decât Polonia - un apel la alegătorii de bază ai lui Nawrocki, care sunt suspicioși față de Berlin.

Polonezii merită claritate în ceea ce privește costurile, condițiile și orice condiții politice legate de SAFE, a declarat Karol Nawrocki în cadrul unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate al Poloniei, pe care a prezidat-o.

„Deși SAFE funcționează formal ca un mecanism de împrumut, riscul indirect nu poate fi ignorat - și anume că plățile ar putea fi legate de condiții politice mai largi”, a spus președintele.

„Decizia finală privind plățile și condițiile aferente acestora va reveni Comisiei Europene.”

Nawrocki a presat, de asemenea, guvernul să publice lista tuturor celor 139 de proiecte planificate care urmează să fie finanțate din SAFE și a pus sub semnul întrebării dacă programul ar putea favoriza în cele din urmă companiile de apărare din Europa de Vest în detrimentul celor poloneze.

Tusk: „Sper că nu e preludiul unui veto”

După întâlnire, Tusk l-a avertizat pe Nawrocki să nu se împotrivească planului SAFE.

„Sper că îndoielile și grimasele de dezaprobare care au apărut în timpul discuției nu sunt un preludiu al unui veto”, a declarat Tusk înainte de a se îmbarca într-un avion pentru summitul liderilor UE din Belgia.

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru implementarea SAFE în Polonia.

Tusk și Nawrocki se află de luni de zile în conflict, ambele părți pregătindu-se pentru alegerile parlamentare cruciale de anul viitor. Președintele a atacat cu veto mai multe acte legislative importante, iar coaliția parlamentară a lui Tusk nu are voturile necesare pentru a-l trece peste veto-ul prezidențial.

Tusk a subliniat că 80% din fondurile SAFE vor rămâne în Polonia, criticând fostul guvern naționalist Lege și Justiție pentru semnarea unor acorduri importante în domeniul apărării care, potrivit lui, nu au adus prea multe afaceri companiilor poloneze de armament.

„Nu am înțeles pe deplin care sunt îndoielile sau incertitudinile președintelui și ale asociaților săi cu privire la valoarea adăugată pe care o oferă SAFE”, a spus el.

Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că banii ar putea începe să curgă până în martie, dacă parlamentul polonez și președintele Nawrocki vor acționa la timp.

„Acum este momentul pentru o muncă eficientă în parlament și pentru semnătura președintelui. Nu acordăm atenție răutății politice”, a declarat el pe rețelele de socializare.

