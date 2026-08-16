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Cel mai mare incendiu din istoria Belgiei se îndreaptă acum spre Germania după ce a devastat 3.000 de hectare

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Incendiu Belgia
Foto: Profimedia
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Cel mai mare incendiu de vegetaţie înregistrat vreodată în Belgia a devastat aproximativ 3.000 de hectare până duminică dimineaţă şi înaintează spre graniţa cu Germania, în timp ce pompierii încearcă să ţină flăcările sub control, transmite Reuters.

Incendiul a izbucnit vineri în Hautes Fagnes, cea mai mare rezervaţie naturală din Belgia, situată în estul ţării. Pompieri din întreaga Belgie, dar şi din Germania şi Luxemburg, participă la intervenţie, alături de militari şi fermieri.

Echipele de intervenţie şi-au concentrat duminică eforturile asupra frontului de incendiu care avansează spre Germania. Autorităţile speră că temperaturile mai scăzute şi umiditatea mai ridicată vor facilita limitarea extinderii focului.

Incendiul a afectat deja o suprafaţă de peste două ori mai mare decât cel din 2011, când au ars aproape 1.400 de hectare, potrivit datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere.

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Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere şi două avioane pentru stingerea incendiilor, după ce Belgia a solicitat ajutor de urgenţă.

Linia de protecţie amenajată în jurul localităţilor evacuate rezista duminică, au anunţat autorităţile. Locuitorilor evacuaţi cu o zi înainte li s-a cerut însă să nu se întoarcă deocamdată la casele lor.

Până în prezent, nicio locuinţă nu a fost afectată, însă incendiul rămâne în apropierea zonelor populate, iar nivelul de fum este ridicat, potrivit autorităţilor din provincia Liège.

Incendiul a izbucnit în timpul celui de-al cincilea val de căldură care afectează Belgia în această vară. Oamenii de ştiinţă avertizează că schimbările climatice provocate de activitatea umană sporesc probabilitatea condiţiilor foarte calde şi uscate care favorizează propagarea rapidă şi prelungirea incendiilor de vegetaţie.

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Editor : Sebastian Eduard

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