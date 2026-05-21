Analiză Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee

Garda la Palatul Elysee. Foto: Profimedia
Sondajele nu îl poziționează prea bine, dar degringolada din politica franceză l-ar putea propulsa, multă lume ajungân să-l vadă ca pe singura soluție moderată a acestei perioade. 

François Hollande și-a încheiat singurul mandat prezidențial în 2017, la doar câteva luni după ce a înregistrat un rating de aprobare dezastruos de 4%, iar mandatul său este cunoscut celor din străinătate mai degrabă în urma unui scandal picant în care președintele a fost surprins de paparazzi, pe scuter, în timp ce încerca să se întâlnească în secret cu o actriță, scrie Politico.

Dar socialistul în vârstă de 71 de ani — poreclit „Flamby” de criticii săi, după numele unui desert cremos, tremurător și în consecință prea puțin ferm — vizează acum o revenire cu șanse mici la Palatul Elysée.

Hollande s-a întors în prima linie a politicii în 2024, câștigând un loc în parlament, și, în ultimele săptămâni, a lăsat să se înțeleagă, într-un mod nu tocmai subtil, că se pregătește să candideze din nou la președinție la alegerile de anul viitor, pe care, potrivit majorității sondajelor, Partidul Adunarea Națională de extremă dreapta are șanse mari să le câștige.

„Mă pregătesc”, a declarat Hollande pentru revista săptămânală Marianne, care a publicat citatul pe prima pagină luna trecută.

„Miza alegerilor prezidențiale [din 2027] este majoră, istorică. Pentru Franța, dar nu doar pentru Franța”, a spus Hollande luna trecută într-un clip postat pe rețelele de socializare. „Modul în care vor vota francezii va decide viitorul Europei și poate chiar stabilitatea globală.”

Ce spun sondajele

Îl așteaptă un drum anevoios. Două sondaje au explorat posibilitatea unei reveniri în 2027 — și în ambele, fostul președinte era prognozat să obțină mai puțin de 10% din voturi, cu mult sub actualii favoriți, nereușind astfel să se califice în turul doi.

Dar Hollande are totuși o cale îngustă de urmat: să devină rege al cenușii a ceea ce a mai rămas din Partidul său Socialist. Socialiștii sunt atât de divizați de luptele interne încât nu se pot pune de acord nici asupra unui candidat pe care să-l propună, nici asupra modului de alegere a acestuia. Și concurența este acerbă și în centrul-dreapta, unde mai mulți candidați s-au alăturat deja cursei.

Speranța lui Hollande este că, având în vedere divizarea socialiștilor și câmpul deja atât de aglomerat cu candidați de pe tot spectrul politic, el va apărea ca fiind opțiunea cea mai rezonabilă pentru alegătorii moderați.

„Dacă dreapta este divizată, va exista o oportunitate pentru un candidat social-democrat de a ajunge în turul doi”, a spus André Vallini, fost secretar de stat în guvernul Hollande, care a rămas apropiat de fostul lider francez.

„Cred că el este cel mai bun candidat”, a spus Vallini, subliniind experiența lui Hollande în gestionarea crizelor, inclusiv valul de atacuri teroriste din 2015 care a lovit Franța, și relațiile cu șefii de stat, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin.

Linii de fractură ideologice

Vallini pare însă să fie în minoritate. O candidatură a lui Hollande nu stârnește prea mult entuziasm în cercurile socialiste.

„Nu cred în revenirea lui Hollande. Revenirile sunt dificile. Și nu e ca și cum ar exista prea multă nostalgie”, a spus un membru influent al partidului, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis.

 

 

