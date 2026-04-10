Cel mai recent sondaj de opinie pentru alegerile din Ungaria e în trendul ultimelor șapte. Care este diferența între Orban și Magyar

orban si magyar
Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar. Surse foto: Profimedia Images

Publicația Nepszava publică cel mai recent sondaj de opinie în legătură cu alegerile care vor avea loc, duminică, în Ungaria.

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria devansează partidul de guvernământ Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică, scrie Reuters

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși numărul mare de alegători indeciși înseamnă că rezultatul alegerilor este incert.

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a beneficiat de sprijinul a 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce 39% au susținut Fidesz, a arătat sondajul realizat de Institutul Publicus.

Sondajul, care a avut un eșantion de 1.000 de persoane, a arătat un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 29%. Aproximativ 25% dintre respondenți au declarat că nu s-au decis încă cum vor vota.

Acest ultim sondaj este în trendul precedentelor șapte, publicate în ultimele trei săptămâni, care arată diferențe între 6 și 16 puncte procentuale între cele două partide, toate în favoarea Tisza.

