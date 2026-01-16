Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor Armate: „Dintr-o dată a sosit ordinul”

Cel mai vechi dictator din Europa, Alexandr Lukașenko a ordonat inspectarea de urgență a Forțelor Armate. Jurnaliștii de la Minsk spun că acest ordin a fost „foarte neașteptat”.

„La cererea președintelui, a fost demarată o verificare amplă a Forțelor Armate, care are un caracter complex. Acest lucru a fost declarat jurnaliștilor de către secretarul de stat al Consiliului de Securitate de la Minsk, Alexander Volfovich, relatează corespondentul BELTA.

La cererea președintelui, a fost inițiată o verificare amplă a Forțelor Armate. Aceasta va avea un caracter complex și va consta în mai multe etape. Măsurile de verificare au un caracter neașteptat", a declarat Alexander Volfovich.

Potrivit acestuia, verificarea se efectuează ținând cont, printre altele, de experiența Rusiei în operațiuni militare speciale și de implementarea acesteia în cadrul trupelor. Printre altele, vor fi verificate aspecte legate de protecția unităților militare și de combaterea mijloacelor moderne de distrugere, în special a aeronavelor fără pilot.

„Planul verificării a fost aprobat de președinte. Președintele a spus că va participa personal la această verificare, dar va decide singur ce părți (vor fi acestea – nota BELTA) și când”, a menționat Alexander Volfovich.

Prima unitate verificată este unitatea militară de asigurare tehnică. Aceasta este una dintre cele mai mari unități militare ale Forțelor Armate, unde sunt depozitate diverse tipuri de armament blindat și tehnică militară.

„Dintr-o dată a sosit un grup, care a înmânat ordinul comandantului unității militare. S-a ascultat raportul privind situația de la baza de depozitare a armamentului și a tehnicii militare. În noiembrie anul trecut, această unitate militară a fost verificată de un grup de lucru al Secretariatului de Stat al Consiliului de Securitate și al Comitetului de Control de Stat. În timpul acestei verificări, va fi verificat planul de remediere a deficiențelor care au fost descoperite anul trecut", a subliniat Alexander Volfovich.

