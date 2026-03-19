Cel mai vechi dictator din Europa se declară „susținător al lui Donald Trump”, chiar dacă liderul de la Casa Albă mai face și greșeli

Data publicării:
Aleksandr Lukașenko
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat, în cadrul unei întâlniri cu John Cole, trimisul special al președintelui SUA pentru Belarus, că este un susținător al lui Donald Trump, în ciuda unor greșeli comise de Washington.

„Da, mi-aș dori foarte mult ca dumneavoastră să-i transmiteți punctul meu de vedere lui Donald Trump. În ciuda anumitor greșeli, după părerea mea, ale Statelor Unite, rămân un susținător al președintelui dumneavoastră”, a declarat Lukașenko, potrivit agenției BelTA.

Cole a întrebat dacă este vorba despre războiul cu Iranul, iar Lukașenko a confirmat că se referea la această țară. Salutându-l pe emisarul lui Trump, dictatorul belarus a remarcat că acesta arată de parcă „nu ar exista război”. „Aceste războaie și problemele mondiale nu au nicio influență asupra ta”, a spus Lukașenko. „Asta e bine”, a răspuns Cole.

Salutându-l pe Christopher Smith, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa și Eurasia, liderul belarus l-a numit „șoim”. „Ei bine, acesta este mereu tânăr, șoimul nostru”, a spus Lukașenko. „Bună ziua, ce mai faceți?”, a răspuns Smith în limba rusă.

Trimisul special al lui Trump pentru Belarus a vizitat Minsk de mai multe ori începând din septembrie 2025, unde a purtat negocieri cu Lukașenko. În urma vizitei anterioare din decembrie, emisarul american a declarat că Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasiului belarus.

Anterior, partea americană anunțase anularea restricțiilor impuse companiei „Belavia”. În cadrul negocierilor, președintele Belarusului a luat mai multe decizii privind grațierea unui număr de deținuți. După cum a informat „Pul Pervogo”, ținând cont de deciziile luate de Lukașenko de la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, numărul total al persoanelor grațiate se ridică la 156. Printre aceștia se află cetățeni din Australia, Marea Britanie, Letonia, Lituania, SUA, Ucraina și Japonia.

Alexandr Lukașenko este supranumit și „cel mai vechi dictator din Europa” pentru că se află la conducerea Belaruslui încă de la mijlocul anilor '90.

