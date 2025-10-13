Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit frontal, anunță autoritățile din Slovacia

Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, provocând deraierea unei locomotive și a unui vagon și rănind cel puțin 66 de persoane, au informat serviciile medicale de urgență și poliția.

Nu au fost raportate decese în urma accidentului, care, potrivit poliției, s-a produs în fața unui tunel din apropierea satului Jablonov nad Turnou, la aproximativ 55 km (34 mile) vest de Kosice, principalul oraș din regiunea estică a Slovaciei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Serviciile medicale de urgență ale țării au declarat că 16 persoane au suferit leziuni moderate sau grave și cel puțin 50 au fost ușor rănite.

Imaginile filmate de poliție și postate pe Facebook arătau resturi contorsionate, o locomotivă și un vagon care ieșiseră de pe șine și zăceau pe versantul unui deal în urma accidentului, care s-a produs puțin după ora 10:00 (08:00 GMT).

Potrivit poliției, în trenuri se aflau aproximativ 80 de pasageri.

Căile Ferate Slovace au declarat că cele două trenuri s-au ciocnit într-un punct în care șinele se încrucișează și se transformă într-o singură linie, iar cauza accidentului este în curs de investigare.

Editor : Alexandru Rotaru