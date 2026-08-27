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Cel puţin doi morţi şi mai mulți răniți, după ce un şofer a intrat cu maşina în mulţime, „în mod deliberat”, în oraşul francez Caen

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Poliția investighează un incident din Caen, în care un bărbat a intrat intenționat cu mașina într-un grup de persoane. Foto: Profimedia
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Un şofer a lovit „în mod deliberat” mai multe persoane lângă gara din Caen, în nord-vestul Franţei, omorând cel puţin două persoane şi rănind alte zece, dintre care şapte grav, a aflat publicația Le Figaro de la o sursă apropiată dosarului.

Potrivit BFMTV, citată de News.ro, o ceartă ar fi izbucnit într-un bar şi ar fi degenerat. Faptele s-au petrecut în apropierea gării SNCF, în jurul orei locale 22:00.

Conform informaţiilor Le Figaro, vehiculul, o maşină germană neagră, ar fi lovit în mod deliberat persoanele care aşteptau într-o staţie de tramvai.

Mai multe victime au fost rănite grav. „Bilanţul este grav, având în vedere că avem un decedat, şapte persoane în stare de urgenţă absolută şi trei persoane în stare de urgenţă relativă”, a declarat prefectul departamentului Calvados, David Clavière, care s-a deplasat la faţa locului. Bilanţul s-a agravat la două decese joi dimineaţă, a declarat o sursă din cadrul poliţiei.

Poliţia precizează că majoritatea victimelor ar fi de naţionalitate străină, în special afgană, egipteană sau din Bangladesh.

Şoferul a fugit de la locul faptei, dar a fost reţinut la Ouistreham, la aproximativ douăzeci de kilometri distanţă, potrivit unei surse din cadrul poliţiei. Este vorba despre Ibrahim I., în vârstă de 26 de ani, care este născut în Rusia. El este cunoscut de poliţie „doar pentru infracţiuni rutiere”, a precizat prefectul.

„A fost deschisă o anchetă pentru omor şi vătămare corporală gravă cu armă”, anchetă care a fost încredinţată diviziei de criminalitate organizată şi specializată din Calvados, a precizat procurorul adjunct din Caen. „Deocamdată, a priori, nu ne aflăm în contextul unei motivaţii teroriste, dar ancheta abia a început”, a continuat acesta, fără a dori să ofere mai multe detalii cu privire la identitatea persoanei decedate.

Editor : Ș.R.

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