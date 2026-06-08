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Cele cinci condiții ale „troicii europene” pentru încheierea războiului. Ce ar trebui să accepte Putin

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Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
Foto: Profimedia Images

Liderii Regatului Unit, Germaniei și Franței, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski, i-au cerut lui Vladimir Putin să înceteze imediat focul și să înceapă negocierile pentru o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina. Declarația comună a lui Keir Starmer, Friedrich Merz și Emmanuel Macron a fost făcută după ce Putin a răspuns săptămâna trecută cu un refuz la scrisoarea deschisă a lui Zelenski, în care acesta propunea organizarea unei întâlniri personale pentru a ajunge la un acord privind încetarea războiului.

Conform declarației de după întâlnirea liderilor de la Londra, în acordul de pace Rusia va trebui să accepte cinci condiții pentru a asigura o „pace justă și durabilă”, relatează Bloomberg. Printre acestea se numără: încetarea imediată și completă a ostilităților; linia actuală de contact va constitui punctul de plecare pentru începerea negocierilor, iar frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță; Ucraina trebuie să primească garanții de securitate, inclusiv desfășurarea de forțe multinaționale; activele Rusiei în valoare de sute de miliarde de dolari vor rămâne înghețate până când aceasta va compensa Ucrainei daunele cauzate de război; trebuie asigurate interesele Europei în domeniul securității.

Liderii „troicii europene” au susținut ideea lui Zelenski privind organizarea unor negocieri directe între el și Putin, la care vor participa activ Statele Unite și țările europene. „Rusia nu învinge pe câmpul de luptă, iar loviturile noastre de rază medie și lungă îi limitează capacitatea de a-și extinde agresiunea”, a declarat președintele ucrainean. – Dar [pentru Ucraina] este, de asemenea, extrem de important să asigure protecția împotriva amenințărilor balistice, cu ajutorul cărora rușii terorizează orașele și comunitățile noastre”.

Potrivit lui Zelenski, acesta i-a spus lui Starmer că Ucraina are nevoie de mai multe rachete pentru sistemele de apărare aeriană, relatează Reuters. Liderii au discutat, de asemenea, despre modalitățile de intensificare a diplomației și despre rolul Europei în procesul de soluționare pașnică, a declarat președintele ucrainean: „Prioritatea Ucrainei a fost întotdeauna aceea de a asigura o poziție puternică și o voce a Europei la negocieri”.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că aliații trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei, deoarece în țară se observă „anumite schimbări” care indică o nemulțumire crescândă față de continuarea războiului. Europa trebuie să dea dovadă de mai multă răbdare strategică, a spus ea în ajunul reuniunii miniștrilor apărării din țările UE, luni:

Nu noi trebuie să cerem acest lucru, ci Rusia însăși trebuie să inițieze negocierile cu noi, deoarece și ea dorește să pună capăt acestui război. Să începem cu un armistițiu.
În scrisoarea deschisă adresată lui Putin, Zelensky a menționat, de asemenea, oboseala cetățenilor ruși față de război și faptul că Moscova „nu va avea suficienți bani și putere politică pentru a continua să le cumpere loialitatea.

Putin a răspuns la aceasta spunând că scrisoarea conținea „elemente de grosolănie” și că a fost scrisă „pentru a crea condiții în care desfășurarea oricăror întâlniri personale este imposibilă”.

Editor : A.R.

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