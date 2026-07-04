Cele două nume pe care Bulgaria le vrea scoase de pe lista sancțiunilor UE pentru a vota cel de-al 21-lea pachet 

Bulgaria se va opune celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care două nume vor fi eliminate de pe listă, scrie European Pravda.

Acestea sunt: Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse și Vagit Alekperov, unul dintre conducătorii filialei bulgare a companiei Lukoil.



Potrivit agenției de știri bulgare BNR News, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a declarat în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri din parlamentul bulgar că această poziție este motivată de necesitatea de a proteja interesele energetice ale Bulgariei.



Întrebat despre sancțiunile propuse împotriva patriarhului Kirill, Radev a afirmat că nu este preocupat de persoana în sine, dar a subliniat că Kirill este conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.



Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorării cu privire la planurile de impunere a sancțiunilor împotriva patriarhului Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse.



Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la începutul lunii iunie cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.



Printre alte măsuri, propunerea include o interdicție de intrare pe teritoriul UE pentru foștii combatanți ruși care au luptat împotriva Ucrainei.



UE își propune să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie – termenul limită pentru revizuirea plafonului de preț pentru petrolul rusesc.







Editor : Sebastian Eduard