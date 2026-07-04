Live TV

Cele două nume pe care Bulgaria le vrea scoase de pe lista sancțiunilor UE pentru a vota cel de-al 21-lea pachet 

Data publicării:
Rumen Radev
Rumen Radev. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Bulgaria se va opune celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care două nume vor fi eliminate de pe listă, scrie European Pravda.

Acestea sunt: Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse și Vagit Alekperov, unul dintre conducătorii filialei bulgare a companiei Lukoil.

Potrivit agenției de știri bulgare BNR News, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a declarat în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri din parlamentul bulgar că această poziție este motivată de necesitatea de a proteja interesele energetice ale Bulgariei.

Întrebat despre sancțiunile propuse împotriva patriarhului Kirill, Radev a afirmat că nu este preocupat de persoana în sine, dar a subliniat că Kirill este conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorării cu privire la planurile de impunere a sancțiunilor împotriva patriarhului Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la începutul lunii iunie cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Printre alte măsuri, propunerea include o interdicție de intrare pe teritoriul UE pentru foștii combatanți ruși care au luptat împotriva Ucrainei.

UE își propune să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie – termenul limită pentru revizuirea plafonului de preț pentru petrolul rusesc.


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
soldat rus militar rus rusia
3
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
marcel ciolacu la o sedinta
4
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Digi Sport
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Annual meeting of the defense ministers of the SEDM member states in Sofia
Bulgaria dă asigurări că SUA au acoperit toate costurile cu combustibilul pentru aeronavele americane staționate la Sofia
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen avertizează statele UE: „Fără noi surse de venit, bugetul european ar putea fi redus cu până la 40%”
patriarhul kirill al moscovei
Italia se alătură Bulgariei în opoziția față de sancțiunile UE împotriva Patriarhului rus Kirill
Președintele Bulgariei, Rumen Radev.
Bulgaria se va opune noului pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Rumen Radev: „Susțin interesul național”
Aer condiționat pornit noaptea. Foto Getty Images
Aerul condiționat nu rezolvă problema valurilor de căldură, avertizează UE. Ce plan se discută la Bruxelles pentru răcirea orașelor
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Robert Sighiartău: Nicușor Dan este un președinte părtinitor, nu...
terminal petrolier in flacari
Drone ucrainene au lovit terminalul petrolier din portul Sankt...
ricaraducanuactor12345
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
ploaie torentiala
HARTĂ Noi alerte de ploi și vânt puternic. Gospodării inundate şi...
Ultimele știri
Rusia promite să riposteze după atacurile Ucrainei: „Tentativa de a avaria infrastructuri civile nu va rămâne fără un răspuns”
Liderii AfD au fost realeși, în ciuda miilor de manifestanţi care au încercat să împiedice desfăşurarea congresului partidului
Victor Negrescu explică raportul pozitiv al României în relația cu UE: „Am contribuit cu 30 miliarde de euro, am primit 100 miliarde”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, gest neașteptat față de prințul Harry. Ce i-ar fi cerut prințului William înainte de...
Cancan
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Fanatik.ro
Încă un român din naționala lui Gică Hagi se transferă în Anglia! „Suntem in negocieri” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Jucătorul adus la națională de Mircea Lucescu, aproape de un transfer spectaculos! În negocieri cu fosta...
Adevărul
Fabuloasele aventuri ale unui colecționar român în Africa neturistică. „Un șef de trib de 100 de ani era...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Mirabela Dauer, cea mai dureroasă confesiune despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: "Mi-a distrus...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: s-a terminat! Jurgen Klopp a făcut marele anunț
Pro FM
Nicole Scherzinger și-a sărbătorit ziua de naștere în bikini. Fanii, impresionați de cum arată la 48 de ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Reese Witherspoon a strălucit alături de fiul ei, la premiera „Elle”. Cum a recreat Deacon look-ul tatălui...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Jurist despre CASS la pensie. Trebuie restituită. „E dublă impunere”. De ce pensia nu trebuie impozitată?
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Barbra Streisand și James Brolin au sărbătorit 28 de ani de căsnicie. Mesajul emoționant transmis de actriță...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...