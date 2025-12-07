Live TV

Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg

Keith Kellogg, emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina. Foto: Profimedia Images
Keith Kellogg, emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina. Foto: Profimedia Images

Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene în Donbas, regiune formată din regiunile Donețk și Luhansk.

Războiul din Ucraina este cel mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial și a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la apogeul Războiului Rece.

Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, care urmează să demisioneze în ianuarie, a declarat în cadrul Forumului Reagan pentru Apărare Națională că eforturile de soluționare a conflictului se află în „ultimii 10 metri”, care, potrivit lui, sunt întotdeauna cei mai dificili.

Cele două probleme principale rămase nerezolvate, a spus Kellogg, se referă la teritoriu – în primul rând viitorul regiunii Donbas – și la viitorul centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, care se află sub controlul Rusiei.

„Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor rezolva destul de bine”, a declarat Kellogg sâmbătă, la Biblioteca și Muzeul Prezidențial Ronald Reagan din Simi Valley, California. 

„Suntem aproape de final. Suntem foarte, foarte aproape”, a spus Kellogg.

Kellogg, un general-locotenent în rezervă care a servit în Vietnam, Panama și Irak, a declarat că amploarea deceselor și a răniților cauzate de războiul din Ucraina este „îngrozitoare” și fără precedent în ceea ce privește un război regional.

Kellogg a afirmat că, împreună, Rusia și Ucraina au suferit peste 2 milioane de victime, inclusiv morți și răniți, de la începutul războiului. Nici Rusia, nici Ucraina nu divulgă estimări credibile ale pierderilor lor.

Moscova susține că estimările occidentale și ucrainene supraestimează pierderile sale. Kievul susține că Moscova exagerează pierderile ucrainene.

În prezent, Rusia controlează 19,2% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, întreaga regiune Luhansk, peste 80% din Donețk, aproximativ 75% din Herson și Zaporojie, precum și porțiuni din regiunile Harkov, Sumîi, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski

Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA”

