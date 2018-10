Cele mai ample manevre NATO de la încheierea Războiului Rece au loc în Norvegia

Aproximativ 50.000 de soldaţi, sprijiniţi de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi în Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la încheierea Războiului Rece, o demonstraţie de forţă care irită Rusia vecină, relatează marți AFP, într-un comentariu preluat de Agerpres.

NATO organizează exercițiul Trident Juncture 2018, cel mai amplu de la încheierea Războiului Rece FOTO: nato.int





Exerciţiul Trident Juncture 18, preconizat să se desfăşoare până la 7 noiembrie, vizează antrenarea Alianţei Nord-Atlantice pentru a interveni în salvarea unuia dintre membrii săi.



Este vorba de „demonstrarea capacităţii de apărare a NATO împotriva oricărui adversar”, a afirmat amiralul american James Foggo, comandantul şef al exerciţiului. „Nu vizează o anumită ţară”, a adăugat el.



Dar Rusia apare involuntar în mintea tuturor, mai ales că a efectuat cele mai vaste manevre din istoria sa în septembrie, în Extremul Orient, notează AFP.



„Rusia nu reprezintă o ameninţare militară directă pentru Norvegia”, susţine ministrul apărării norvegian, Frank Bakke-Jensen. „Dar într-o situaţie de securitate atât de complicată ca astăzi (...) un incident altundeva ar putea foarte bine să sporească tensiunea în Nord şi dorim să pregătim Alianţa să evite orice incident nefericit”, a explicat el pentru France Presse.

Trump amplifică tensiunile

Preşedintele SUA, Donald Trump, a amplificat tensiunile, ameninţând luni că SUA vor reveni la o cursă a înarmărilor, la două zile după ce a anunţat intenţia Statelor Unite de a se retrage din Tratatul privind Forţele nucleare intermediare (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF), încheiat în 1987 cu Rusia.



Chiar dacă manevrele vor fi organizate la o distanţă apreciabilă de frontiera ruso-norvegiană, care se întinde pe o lungime de 198 km în Arctica, Moscova şi-a manifestat indignarea.

Pușcașii marini ai SUA se antrenează pentru a rezista la vremea rece Foto: nato.int





În afară de Trident Juncture 18, SUA şi Marea Britanie şi-au intensificat desfăşurările în ţara scandinavă pentru a-şi aclimatiza trupele la vremea rece.

Pe termen lung, un contingent de 700 de puşcaşi marini americani se va afla permanent, prin rotaţie, pe teritoriul Norvegiei.

Reacția iritată a Rusiei

„Principalele ţări NATO îşi sporesc prezenţa militară în regiune, în apropiere de frontiera Rusiei”, a denunţat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, denunţând „zăngănitul de arme”.



„Astfel de acţiuni iresponsabile vor duce în mod inevitabil la destabilizarea situaţiei politice şi militare în Nord, la o creştere a tensiunilor”, a afirmat ea, promiţând „măsuri necesare de răspuns”.



Sub preşedinţia lui Vladimir Putin, armata rusă şi-a consolidat în mod semnificativ capacităţile în Arctica. Baze militare aeriene au fost renovate sau construite şi au fost instalate noi radare şi sisteme de rachete antiaeriene.



Flota rusă a Nordului urmează să primească cinci nave noi de război, cinci vase de sprijin şi 15 avioane şi elicoptere până la sfârşitul acestui an, potrivit ministrului apărării rus Serghei Şoigu.



„De partea rusă, dispozitivul militar a revenit aproape la ceea ce a fost în timpul Războiului Rece”, apreciază François Heibsbourg, de la Fundaţia pentru Studii Strategice (FRS). „Pe undeva, NATO este pe cale să se întoarcă, de asemenea, la aceleaşi capacităţi” din acea perioadă, adaugă el. „Avem o activare mai degrabă mecanică”, o „revenire la o formă de coregrafie”; totuşi, Trident Juncture 18 nu are „nimic destabilizator”, mai spune acelaşi expert.

Forțele desfășurate de NATO în Norvegia

Aeronava MV-22 Osprey cu decolare verticală ia parte la exercițiul Trident Juncture 2018 Foto: nato.int

Reunind cele 29 de ţări membre ale NATO, cărora li se vor alătura Suedia şi Finlanda, exerciţiul impresionează prin amploarea mijloacelor utilizate. Cei 50.000 de soldaţi vor fi sprijiniţi de 10.000 de vehicule, 250 de avioane şi 60 de nave, inclusiv un portavion SUA.



„Exerciţiile terestre vor fi efectuate la 1.000 km de graniţa cu Rusia şi operaţiunile aeriene la 500 km. Rusia nu are niciun motiv să se îngrijoreze”, a declarat generalul norvegian Rune Jakobsen.



Doi observatori ruşi şi doi din Belarus au fost invitaţi să asiste.



Pentru a ajunge în Norvegia, contingentul britanic a întreprins o călătorie de cinci zile. „Aceasta demonstrează aliaţilor noştri din NATO că armata britanică este gata să traverseze Europa dacă este necesar”, a declarat purtătorul său de cuvânt, maiorul Stuart Lavery.

