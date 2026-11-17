Rețelele sociale au fost inundate cu imagini satirice mai abitir decât secvența de pod scufundată, după operațiunea extraordinară a ucrainenilor prin care au distrus construcția făcută ilegală, după anexarea peninsulei Crimeea. Sute de caricaturi și meme-uri prin care este ironizată situația în întregime și cea a lui Putin în particular au fost răspândite pe toate platformele.

De la artiști internaționali, până la utilizatori simpli de rețele sociale, cu toții și-au exprimat creativitatea în efortul comun de a ironiza capacitățile Rusiei care nu a reușit să protejeze o investiție strategică de peste 3.7 miliarde de dolari.

Digi24.ro a făcut o selecție a celor mai savuroase memeuri și caricaturi care circulă pe internet (n.red. până la ora redactării articolului)

Celebrii gropari din Africa, care apar în fiecare situație când un proiect sau o investiție se duce „la groapă” au fost printre cei mai prezenți.

Sursa foto: X

Pentru a umple golul lăsat de rachetele și dronele ucrainene, s-a apelat rapid și la obiceiul jenant al lui Putin de a-și ține oaspeții la metri distanță în timp ce-i primește în una dintre impunătoarele săli de la Kremlin.

Sursa foto: Facebook

În aceeași notă a apărut și o imagine făcută publică încă la începutul războiului în care era surprins Putin la mulți metri distanță față de șefii armatei:

Podul a fost aruncat în aer cu rachete Flamingo. Sursa foto Taras Kuzio

Artistul ucrainean Oleksii Kostovsky a dedicat chiar o întreagă serie de carictaturi menite să marcheze acest pas important în război.

Sursa foto: Oleksii Kustovskii Deschide galeria foto

Și caricaturistul de peste Prut, Alex Buretz și-a etalat talentu, pornind de la o imagine din cărțile de propagandă ruse care celebrau construcția podului. Doar că acum a apărut și o rachetă Flamingo, iar podul spune „la revedere”.

Sursa foto: Alex Burtez

Numele rachetei cu care a fost dată lovitura fatidică arcadei care acum a ajuns la fundul mării nu a trecut nici el neobservat.

Sursa foto: Meta

Editor : Alexandru Rotaru