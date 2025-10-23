Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei după o lună de funcționare pe generatoare

Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce, timp de o lună, instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, potrivit The Guardian.

Centrala, cea mai mare din Europa, aflată sub ocupație rusă din martie 2022, a fost deconectată de la rețeaua ucraineană în septembrie, după ce ultima linie de alimentare externă a fost tăiată. Situația a stârnit îngrijorări majore privind siguranța nucleară, în condițiile în care răcirea reactoarelor depinde de alimentarea constantă cu energie.

Potrivit unor surse citate de publicație, tehnicienii ruși intenționau să conecteze centrala la rețeaua electrică a Rusiei pe 7 octombrie, drept „cadou de ziua” lui Vladimir Putin. Planul a fost însă dejucat de partizani ucraineni, care au atacat stațiile de transformare din regiunea ocupată Zaporojie, avariind noua linie de înaltă tensiune ce urma să lege centrala de Mariupol și de rețeaua rusă.

În lipsa alternativei, Rusia a fost nevoită să repare linia de 750 de kilovolți care traversează râul Nipru și linia frontului până în teritoriul controlat de Ucraina. Reconectarea a fost posibilă după un armistițiu local temporar, mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

„Treizeci de zile după pierderea completă a alimentării externe, furnizarea de electricitate a fost reluată”, au anunțat administratorii ruși ai centralei. AIEA a confirmat informația, iar directorul general Rafael Grossi a declarat atunci: „Astăzi este o zi rară, bună, pentru siguranța nucleară din Ucraina și din lume, deși situația generală rămâne extrem de precară.”

Ucraina și experți independenți susțin că Rusia ar fi provocat intenționat întreruperea alimentării, pentru a justifica reconectarea centralei la propria rețea energetică. Cele șase reactoare ale centralei Zaporojie se află în prezent în stare de oprire la rece, dar fără alimentare constantă ar risca supraîncălzirea, ceea ce ar putea declanșa un dezastru ca la Fukushima.

Centrala Zaporojie a fost capturată de forțele ruse în martie 2022 și a rămas de atunci pe linia frontului, o situație fără precedent pentru o instalație nucleară activă. Reactoarele au fost oprite treptat din motive de siguranță, dar Rusia a semnalat în repetate rânduri că intenționează să repornească cel puțin o parte dintre ele.

Un document tehnic transmis de Rusia către AIEA pe 3 iunie menționa că, în eventualitatea deconectării liniilor externe din Ucraina, „a fost dezvoltată o procedură de transmitere a tensiunii din sistemul energetic unificat al Rusiei”.

În septembrie, Alexei Lihaciov, directorul general al companiei nucleare ruse Rosatom, a declarat la televiziunea rusă că i-a raportat „în mod repetat” lui Putin că societatea este pregătită să reia producția de energie electrică „pentru teritoriile noastre” și, eventual, și pentru Ucraina „dacă, desigur, se vor crea condițiile necesare”.

Centrala nucleară Zaporojie a figurat și în discuțiile de pace dintre Donald Trump și Putin, dar deși, la un moment dat, Trump a declarat că ar dori ca SUA să preia administrarea centralei, Kremlinul a subliniat că o consideră proprietate rusă.

