Directorul Deutsche Bank, Christian Sewing, a recunoscut greșelile făcute, după ce o scurgere masivă de documente interne a atras atenția asupra lipsei controalelor împotriva spălării banilor ale creditorului german și a relațiilor sale cu clienții cu risc ridicat, potrivit DPA.

Profitul, mai presus decât controalele

„Când privești în urmă la ce s-a întâmplat, te întrebi în mod natural dacă ai fi putut face lucrurile diferit”, a declarat Sewing pentru cotidianul german de afaceri Handelsblatt, într-un interviu publicat miercuri.

El a spus că banca se afla într-o situație complexă când a preluat conducerea, în 2018.

„Privind în urmă, poți oricând să spui că poate ai fi putut stabili priorități diferite la un moment dat”, a spus el, adăugând: „Nu sunt infailibil.” El a susținut că banca a fost pe drumul cel bun pe tot parcursul și a rămas așa.

Aproximativ 200 de jurnaliști dintr-un consorțiu de instituții de presă - inclusiv revista Der Spiegel și postul de televiziune ZDF din Germania, precum și New York Times și Financial Times - au analizat peste 15 milioane de documente interne.

În rapoartele publicate marți, publicațiile au susținut că Deutsche Bank a pus profitul mai presus de controalele împotriva spălării de bani și de supravegherea clienților cu risc ridicat timp de ani de zile.

Se wing apără abordarea riscului

Sewing a respins acuzațiile conform cărora ar fi minimalizat necesitatea controalelor și ar fi ignorat avertismentele interne. În același timp, a spus că a pus la îndoială dacă un client individual trebuie să fie supus aceleiași verificări ample ca o companie mare cu 300 de filiale.

El a mai afirmat că scopul său era să facă procesul mai eficient. „Asta nu înseamnă că am vrut să ignor riscurile”, a declarat el pentru Handelsblatt.

Banca spune că detaliile contu rilor nu au fost afectate

Într-un interviu separat acordat ziarului german Bild, Sewing a declarat că Deutsche Bank s-a schimbat substanțial în ultimii opt ani, devenind mai profitabilă și mai stabilă, îmbunătățindu-și în același timp controalele și cultura corporativă.

„Nu avem absolut nimic de ascuns. Știam că această bancă avea deficiențe și le-am remediat”, a spus el. Banca a cheltuit 7 miliarde de euro pentru eforturi de conformitate și combatere a spălării banilor și și-a mărit personalul în aceste domenii cu 40%, până la 3.000, a adăugat el.

Sewing a declarat că constatările băncii au indicat că numerele de cont, soldurile și datele de autentificare nu au fost afectate de scurgerea de informații. El a spus că materialul făcut public nu poate fi folosit pentru a accesa conturile clienților.

Editor : Ș.R.