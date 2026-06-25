Cererile de înrolare în armata Germaniei au crescut brusc, după lansarea noului program de serviciu militar

Cererile de înrolare în rândul forţelor armate ale Germaniei au crescut brusc de la lansarea unui nou program de serviciu militar, care vizează creşterea numărului de soldaţi, a anunţat miercuri Ministerul Apărării german.

Germania a primit aproximativ 38.500 de cereri pentru toate carierele militare până în prezent în acest an, în creştere cu 24% faţă de aceeaşi perioadă în 2025, în timp ce înrolările au crescut cu 13% până la aproximativ 11.000, a declarat ministerul, citat de Agerpres.

Noua lege a serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie, în contextul în care Germania încearcă să atingă obiective mai importante privind forţele NATO, adoptate ca răspuns la o ameninţare sporită la adresa securităţii ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Berlinul îşi propune să crească numărul forţelor sale armate active la 260.000 de soldaţi, de la puţin peste 180.000 în prezent, şi să construiască o forţă de rezervă de 200.000 de soldaţi.

Tinerilor care se apropie de vârsta de 18 ani le-au fost trimise chestionare, ca parte a programului, pentru a le evalua disponibilitatea de a se înrola în armată. Bărbaţii sunt obligaţi să completeze chestionarul conform constituţiei Germaniei, în timp ce participarea este pe bază de voluntariat în cazul femeilor.

Ministerul a declarat că aproximativ 298.000 de chestionare au fost trimise până la 18 iunie. Mai mult de unul din cinci respondenţi de sex masculin şi-au exprimat interesul pentru serviciul militar şi aproximativ 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe serviciul militar în 2026.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Noul sistem rămâne pe bază de voluntariat, dar include stimulente suplimentare pentru a atrage recruţi.

Editor : A.P.