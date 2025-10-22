Live TV

Charles al III-lea se roagă cu Leon al XIV-lea. E prima întâlnire dintre un rege britanic și un papă, în ultimii 500 de ani

Pope Francis meets with Britain's King Charles and Queen Camilla at the Vatican
Regele Charles a mai avut vizite private la Vatican, inclusiv cea în care s-a întâlnit cu regretatul papă Francisc. Sursa foto: Reuters
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole.

Această vizită intervine într-un context delicat pentru monarhul britanic, al cărui frate Andrew face obiectul unor noi dezvăluiri copleşitoare în scandalul Epstein.

Pentru Charles al III-lea, care deţine şi rolul de guvernator suprem al Bisericii Anglicane, va fi vorba despre o primă întâlnire cu noul lider al Bisericii Catolice, care i-a succedat în luna mai regretatului papă Francisc.

Vizita suveranului britanic, însoţit de soţia lui, regina Camilla, "va marca un moment important în relaţiile dintre Biserica Catolică şi Biserica Anglicană", a subliniat biroul de presă de la Palatul Buckingham.

Religia anglicană s-a născut în urmă cu aproape 500 de ani dintr-o sciziune de Biserica Catolică, provocată de regele Angliei Henry al VIII-lea în urma refuzului papei de a anula căsătoria lui cu Catherine de Aragon, transmite AFP, potrivit Agerpres.

În 1961, mama regelui Charles, regina Elisabeta a II-a, a fost primul monarh britanic care a efectuat o vizită la Vatican după acea schismă.

Un moment important al vizitei din prezent va consta în slujba ecumenică oficiată în Capela Sixtină, când papa şi suveranul britanic se vor ruga împreună, joi, sub celebrele fresce pictate de Michelangelo. Tema va fi protejarea naturii, o temă dragă lui Charles al III-lea.

Acest serviciu religios va combina tradiţii catolice şi anglicane. Corul Capelei Sixtine îl va acompania pe cel al Capelei Saint-Georges de la Castelul Windsor.

"Este un eveniment istoric", a declarat William Gibson, profesor de istorie ecleziastică la Universitatea Oxford Brookes. El reaminteşte faptul că suveranul britanic este obligat prin lege să fie protestant.

"Din 1536 până în 1914, nu au existat relaţii diplomatice oficiale între Regatul Unit şi Sfântul Scaun", a adăugat el. Londra a deschis o ambasadă la Vatican abia în 1982.

Şi abia în 2013 legea britanică a fost uşor relaxată pentru a le permite membrilor familiei regale care se căsătoresc cu catolici să îşi păstreze locul în ordinea de succesiune, a explicat William Gibson. Până atunci, ei trebuiau să renunţe la orice pretenţie la tronul ţării.

În timpul vizitei lor, regele Charles şi regina Camilla vor asista, de asemenea, la o altă slujbă religioasă ecumenică în Bazilica Sfântul Paul din afara Zidurilor, în Roma.

Cu această ocazie, regele britanic va fi denumit "confrate regal", iar un scaun special a fost creat pentru el, care va rămâne în bazilică şi va putea fi utilizat în viitor de succesorii săi la tron.

Papa Leon al XIV-lea şi monarhul britanic vor celebra împreună anul jubiliar - "Anul Sfânt" - al Bisericii Catolice, care se desfăşoară la fiecare 25 de ani şi care atrage milioane de pelerini la Vatican.

Această vizită de stat are loc la o zi după publicarea memoriilor postume ale Verginiei Giuffre, principala acuzatoare în procesul ce îl viza pe pedofilul Jeffrey Epstein.

Ea a afirmat că a fost constrânsă să întreţină relaţii sexuale cu prinţul Andrew, unul dintre fraţii mai mici ai regelui Charles, de trei ori, dintre care prima a avut loc când ea avea vârsta de 17 ani.

Deja izolat de familia regală încă din 2019, prinţul Andrew a anunţat vineri, la presiunea regelui Charles, că renunţă la utilizarea titlului său de duce de York.

Regele Charles, care are vârsta de 76 de ani, îşi continuă tratamentul împotriva cancerului, o afecţiune cu care a fost diagnosticat la începutul anului 2024.

El s-a deplasat deja de mai multe ori în trecut la Vatican.

Cuplul regal britanic l-a întâlnit într-o vizită privată pe predecesorul lui Leon al XIV-lea, papa Francisc, pe 9 aprilie, la Vatican, cu 12 zile înainte de decesul fostului suveran pontif, în marja unei vizite de stat întreprinse în Italia.

