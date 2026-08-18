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Charles Spencer lansează o carte despre sora sa, Lady Di, la 30 de ani de la moartea prințesei Diana: „Vreau să spun adevărul”

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printesa diana in masina
Prințesa Diana. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Vreau să spun adevărul despre Diana” Critici la adresa presei „Numeroase dezvăluiri”

La aproape 30 de ani de la moartea prințesei Diana, fratele ei, contele Charles Spencer, pregătește o nouă carte despre viața acesteia. „Swan Song: Diana, My Sister” (n.r. „Cântecul lebedei: Diana, sora mea”) va prezenta povestea prințesei britanice din perspectiva fratelui său. Volumul va conține, potrivit editorului, „numeroase dezvăluiri” din viața acesteia, anunță BBC.

Contele Charles Spencer va publica o nouă carte despre sora sa, prințesa Diana, în care își propune să prezinte viața acesteia din perspectiva sa și să ofere propria versiune asupra unor momente importante din existența ei.

Volumul, intitulat „Swan Song: Diana, My Sister” („Cântecul lebedei: Diana, sora mea”), va fi publicat în Marea Britanie pe 22 septembrie, la aproape 30 de ani de la moartea prințesei Diana.

Spencer spune că a decis să scrie cartea după ce, pe măsură ce se apropie aniversarea a trei decenii de la moartea surorii sale, a fost din nou asaltat de solicitări pentru interviuri despre Diana.

„Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-un mod deschis și pozitiv”, a declarat contele Spencer.

El spune că își dorește ca volumul să îi ajute pe cititori să înțeleagă cine a fost Diana cu adevărat: o femeie cu o personalitate „unică și dinamică”, caracterizată de iubire, carismă și îndoieli de sine.

„A trăit viața la maximum și a lăsat lumea un loc mult mai bun, în ciuda faptului că a părăsit scena vieții la o vârstă atât de fragedă”, a adăugat el.

„Vreau să spun adevărul despre Diana”

Într-o declarație publicată marți cu ocazia anunțării cărții, Charles Spencer a explicat că s-a săturat să vadă repetate versiuni ale poveștii surorii sale pe care le consideră inexacte.

„Acest lucru m-a convins să-mi pun pe hârtie propriile gânduri și amintiri, odată pentru totdeauna, în loc să trec din nou prin disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe neadevăruri care au devenit acceptate de-a lungul timpului”, a spus el.

„Scopul acestei cărți este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum am încercat să fac și atunci când am luat cuvântul la înmormântarea ei”, a adăugat Spencer.

Contele se referă la discursul pe care l-a rostit la funeraliile prințesei Diana, organizate la Westminster Abbey în septembrie 1997.

În acel discurs, Spencer a descris-o pe Diana drept „însăși esența compasiunii, a datoriei, a stilului și a frumuseții”.

El a numit-o, de asemenea, „un simbol al umanității altruiste” și „o purtătoare de steag pentru drepturile celor cu adevărat asupriți”.

Critici la adresa presei

Discursul de la înmormântare a fost și o critică dură la adresa presei, pe care Spencer a acuzat-o că a urmărit-o neîncetat pe prințesa Diana.

El a descris-o drept „cea mai vânată persoană a epocii moderne” și a promis că va încerca să-i protejeze pe fiii acesteia, prințul William și prințul Harry, pentru ca aceștia să nu ajungă să sufere aceeași presiune.

Diana a murit la 36 de ani, în urma unui accident de mașină produs la Paris, în 1997. La momentul morții sale, William avea 15 ani, iar Harry 12 ani.

Prințesa Diana ar fi împlinit 65 de ani pe 1 iulie 2026.

„Numeroase dezvăluiri”

Spencer spune că speră ca noua carte să fie citită atât de cei care își amintesc cu drag de Diana, cât și de generațiile mai tinere care nu au cunoscut-o în timpul vieții.

„Aș fi încântat dacă cei prea tineri pentru a-și aminti de ea în perioada ei de glorie ar simți – după ce vor citi această carte – că «înțeleg» cine era ea cu adevărat”, a spus contele.

Cartea va fi publicată în Marea Britanie pe 22 septembrie de Penguin Michael Joseph, parte a grupului Penguin Random House.

Daniel Bunyard, director editorial la Penguin Random House UK, a declarat că volumul conține „numeroase dezvăluiri” care vor atrage, probabil, o atenție considerabilă.

Editorul susține însă că, dincolo de aceste dezvăluiri, cartea reprezintă în primul rând un omagiu adus prințesei Diana și femeii pe care familia sa a cunoscut-o dincolo de imaginea publică.

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Editor : C.A.

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