Live TV

Video „Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski acuză Belarusul că este stat vasal al Rusiei: „Dependența nu scade”

Data actualizării: Data publicării:
catel lukasenko
Dictatorul din Belarus discută cu generalii săi, ținându-și în brațe câinele de companie. Foto: Captură video

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Belarusul este încă forțat să existe ca „guvernorat general” al Rusiei, argumentând că până și câinele liderului autoproclamat al țării se bucură de mai multe drepturi decât poporul belarus. Vorbind în Lituania, la un eveniment care marca aniversarea Revoluției din ianuarie, Zelenski a spus că Belarusul rămâne profund dependent de Moscova, o dependență care, potrivit lui, a devenit din ce în ce mai periculoasă de-a lungul timpului, anunță Kyiv Post.

„Deocamdată, câinele spitz alb al lui Lukașenko are mai multe drepturi decât poporul belarus, din păcate”, a spus Zelenski, referindu-se la Alexander Lukașenko. El a afirmat că belarușii au avut șansa de a schimba această situație în timpul protestelor din 2020 împotriva regimului lui Lukașenko, dar nu au primit suficient sprijin internațional.

„A existat o șansă în 2020 și sunt sigur că va mai exista una”, a spus președintele ucrainean.

„Dar, la acel moment, sprijinul acordat belarușilor era pur și simplu insuficient. Acum, cu toții simțim cât de greu, cât de costisitor și cât de periculos a devenit pentru toată lumea din cauza dependenței Belarusului de Moscova – o dependență care nu scade”, a adăugat acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Volodimir Zelenski a afirmat că este esențial ca Europa să nu piardă timp și să nu abandoneze națiunile care caută libertatea. El a susținut că, dacă revolta din Belarus ar fi avut succes în 2020, multe dintre amenințările actuale la adresa securității ar fi putut fi evitate.

„Europa și lumea ar fi trebuit să sprijine poporul care s-a ridicat, iar istoria ar fi fost diferită – mai sigură”, a afirmat el.

Făcând o paralelă istorică mai largă, Zelenski a spus că multe războaie din secolul al XX-lea au fost rezultatul indiferenței statelor puternice din secolul al XIX-lea.

Adresându-se direct belarușilor, președintele ucrainean a spus că aceștia rămân o națiune europeană cu un viitor într-o Europă unită și liberă. El a mulțumit voluntarilor belaruși care luptă alături de forțele ucrainene, spunând că aceștia luptă nu numai pentru independența Ucrainei, ci și pentru o șansă istorică pentru propria lor țară.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aligned Data Centers-Deal
De ce este compania BlackRock în centrul viziunii lui Trump pentru reconstrucția Ucrainei. SUA ar privi pacea ca pe o afacere
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută
v zelenski gesticuleaza, k budanov este langa el
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”
zele budanov
Reorganizarea serviciilor secrete, modalitatea prin care Volodimir Zelenski speră să-l câștige pe Donald Trump de partea sa
Scufundarea crucișătorului Moskva
Pentru a se alinia variantei oficiale, un tribunal rus a șters decizia conform căreia crucișătorul Moskva a fost scufundat de ucraineni
Recomandările redacţiei
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15...
Dronă Shahed
Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink...
ploaie si om cu umbrelă
Gerul se retrage, vin ploile. ANM anunță vreme de primăvară la...
Ultimele știri
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
Jucăria momentului în China: un căluț plângăcios, „născut” dintr-o greșeală, înaintea Anului Nou chinezesc
Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Deținătoarea trofeului, OUT de la Australian Open!
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat