Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Belarusul este încă forțat să existe ca „guvernorat general” al Rusiei, argumentând că până și câinele liderului autoproclamat al țării se bucură de mai multe drepturi decât poporul belarus. Vorbind în Lituania, la un eveniment care marca aniversarea Revoluției din ianuarie, Zelenski a spus că Belarusul rămâne profund dependent de Moscova, o dependență care, potrivit lui, a devenit din ce în ce mai periculoasă de-a lungul timpului, anunță Kyiv Post.

„Deocamdată, câinele spitz alb al lui Lukașenko are mai multe drepturi decât poporul belarus, din păcate”, a spus Zelenski, referindu-se la Alexander Lukașenko. El a afirmat că belarușii au avut șansa de a schimba această situație în timpul protestelor din 2020 împotriva regimului lui Lukașenko, dar nu au primit suficient sprijin internațional.

„A existat o șansă în 2020 și sunt sigur că va mai exista una”, a spus președintele ucrainean.

„Dar, la acel moment, sprijinul acordat belarușilor era pur și simplu insuficient. Acum, cu toții simțim cât de greu, cât de costisitor și cât de periculos a devenit pentru toată lumea din cauza dependenței Belarusului de Moscova – o dependență care nu scade”, a adăugat acesta.

Volodimir Zelenski a afirmat că este esențial ca Europa să nu piardă timp și să nu abandoneze națiunile care caută libertatea. El a susținut că, dacă revolta din Belarus ar fi avut succes în 2020, multe dintre amenințările actuale la adresa securității ar fi putut fi evitate.

„Europa și lumea ar fi trebuit să sprijine poporul care s-a ridicat, iar istoria ar fi fost diferită – mai sigură”, a afirmat el.

Făcând o paralelă istorică mai largă, Zelenski a spus că multe războaie din secolul al XX-lea au fost rezultatul indiferenței statelor puternice din secolul al XIX-lea.

Adresându-se direct belarușilor, președintele ucrainean a spus că aceștia rămân o națiune europeană cu un viitor într-o Europă unită și liberă. El a mulțumit voluntarilor belaruși care luptă alături de forțele ucrainene, spunând că aceștia luptă nu numai pentru independența Ucrainei, ci și pentru o șansă istorică pentru propria lor țară.

Editor : C.A.