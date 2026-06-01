Chiriile au explodat în Spania: oamenii dau chiar și 70% din salariu pentru locuință. Care sunt costurile în Madrid și Barcelona

People crossing Rambla de Mar dock in Barcelona
Chiriile din Spania au atins un nivel record: spaniolii își cheltuiesc acum jumătate din salariu pentru locuință. Ponderea salariului cheltuită pe chirie a crescut de la 38% în 2019 la 50% în 2025, cel mai ridicat nivel din întreaga serie de date. Iar în Madrid și Barcelona procentul depășește 70%, anunță Euronews.

Criza accesibilității locuințelor continuă să se agraveze în Spania. În 2025, efortul financiar pe care spaniolii au trebuit să îl depună pentru a închiria o locuință a atins un nou record: 50% din salariul brut mediu a fost cheltuit pe chirie, comparativ cu 47% în 2024.

Conform unui studiu bazat pe date de la InfoJobs și Fotocasa, creșterea prețurilor chiriei a depășit din nou cu mult creșterea salariilor. În timp ce salariile anunțate au crescut cu abia 1% în ultimul an, costul locuințelor de închiriat a crescut cu 6,9%, ajungând la 14,21 euro pe metru pătrat pe lună.

Luând ca referință o locuință de 80 de metri pătrați, chiria medie anuală a crescut la 13.642 de euro, o cifră care înseamnă că jumătate din salariul brut mediu național, stabilit la 27.336 de euro pe an, trebuie cheltuită pe chirie, arată Euronews.

Madrid și Catalonia, regiunile aflate sub cea mai mare presiune

La nivel de comunitate autonomă, Madridul se află în fruntea clasamentului în ceea ce privește ponderea salariilor cheltuite pe chirie, cu 71% din salariul brut, urmat îndeaproape de Catalonia, unde proporția ajunge la 70%. Insulele Baleare (64%), Țara Bascilor (58%) și Insulele Canare (56%) completează grupul de teritorii în care închirierea unei locuințe reprezintă o povară deosebit de grea pentru lucrători.

La celălalt capăt al scalei se află Extremadura (29%) și Castilla-La Mancha (32%), singurele regiuni în care efortul financiar rămâne relativ mai redus, deși se situează totuși peste nivelurile recomandate de organismele internaționale.

Barcelona, provincia cea mai puțin accesibilă

Analiza pe provincii relevă diferențe și mai marcante. Barcelona își confirmă poziția de provincie în care închirierea necesită cel mai mare efort financiar, consumând 76% din salariul brut mediu. Urmează Madrid (72%), Insulele Baleare (64%), Vizcaya (61%) și Las Palmas și Guipúzcoa, ambele cu 57%.

În schimb, provinciile cu cea mai mică presiune sunt Jaen (23%), Teruel (25%), Caceres (27%) și Ciudad Real (28%). De fapt, doar șapte provincii și comunitatea autonomă Extremadura înregistrează niveluri de 30% sau mai puțin din salariu cheltuit pe chirie.

O situație de „urgență locativă”

Fotocasa avertizează că această cifră marchează un punct de cotitură în criza accesului la locuințe. Maria Matos, directorul departamentului de cercetare și purtătorul de cuvânt al companiei, subliniază că faptul de a fi nevoit să aloci 50% din salariu pentru chirie echivalează cu o situație de „adevărată urgență locativă”, întrucât depășește cu 20 de puncte procentuale nivelurile recomandate.

La rândul său, InfoJobs evidențiază decalajul tot mai mare dintre evoluția salariilor și costurile locuințelor. Deși salariul brut anual anunțat a crescut cu 276 de euro față de anul precedent, această creștere nu este suficientă pentru a compensa creșterea bruscă a prețurilor chiriei, o situație care limitează capacitatea de economisire, restricționează mobilitatea forței de muncă și amână decizii importante de viață, precum părăsirea locuinței părintești sau întemeierea unei familii.

Explozia chiriilor în Europa: În ce țări au crescut cel mai mult prețurile în 2025 și unde se situează România

