Christine Lagarde nu ia în calcul demisia, în ciuda presiunilor politice asupra BCE. Ce mesaj le-ar fi trimis colegilor săi bancheri

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a spus colegilor că rămâne concentrată pe munca sa și că i-ar anunța primii dacă ar fi pe punctul de a demisiona, un mesaj pe care ei l-au interpretat drept semn că nu are de gând să plece de la cârma BCE, au declarat patru surse pentru Reuters. Financial Times a raportat miercuri că Lagarde intenționa să-și părăsească funcția înainte de alegerile prezidențiale franceze de anul viitor, alegeri pe care extrema dreaptă eurosceptică le-ar putea câștiga.

O demisie anticipată, menită să-i ofere liderului francez Emmanuel Macron, care își încheie mandatul, un cuvânt de spus în alegerea noului președinte al BCE, ar reaprinde dezbaterea privind independența băncii centrale față de politică, un principiu care a fost amenințat în Statele Unite de atacul președintelui Donald Trump asupra Rezervei Federale, arată Reuters.

Lagarde a trimis miercuri un mesaj privat colegilor săi din cadrul consiliului de administrație pentru a-i asigura că se concentrează în continuare pe rolul său de conducere a celei mai importante instituții financiare din Europa și că, dacă ar dori să demisioneze, ei ar afla acest lucru chiar de la ea, și nu din presă, au declarat sursele citate de Reuters.

Destinatarii mesajului au afirmat că acest lucru indică faptul că Lagarde nu dorește să părăsească BCE imediat, dar nici nu a închis definitiv ușa unei astfel de măsuri.

Unii decidenți politici s-au declarat surprinși de faptul că au apărut deja speculații cu privire la viitorul Lagarde, având în vedere că mai este mai mult de un an până la alegerile din Franța din primăvara anului 2027 și până la sfârșitul mandatului Lagarde, în octombrie anul viitor.

Piero Cipollone, membru al consiliului BCE, a declarat joi că nimic nu sugerează că Lagarde ar fi pe punctul de a pleca, subliniind munca sa în cadrul unor proiecte pe termen lung, precum Uniunea europeană de economii și investiții și noile linii de lichiditate.

„Nu pare deloc comportamentul cuiva care își face bagajele”, a declarat el în cadrul unei audieri în Parlamentul italian.

Separat, vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, al cărui mandat expiră în trei luni, a declarat că Lagarde este complet concentrată pe munca sa și va rămâne „o președintă magnifică atât timp cât va ocupa această funcție”.

Independența Băncii Centrale Europene

Guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, și-a anunțat săptămâna trecută intenția de a demisiona, oferindu-i astfel lui Macron șansa de a alege următorul șef al băncii centrale franceze.

În cadrul unor discuții private, factorii de decizie ai BCE au declarat că demisia lui Villeroy și mesajul Lagarde indică dorința Franței de a se asigura că vor fi aleși bancheri centrali competenți și independenți, indiferent de cine va câștiga alegerile din Franța.

Partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN) a condamnat aceste mișcări drept antidemocratice.

Președintele francez alege guvernatorul băncii centrale a țării și, în calitate de șef al celei de-a doua economii din zona euro, joacă un rol important în negocierile mai ample pentru selectarea șefului BCE.

Sondajele arată că fie liderul de extremă dreapta Marine Le Pen, fie protejatul ei Jordan Bardella ar putea câștiga președinția Franței.

Deși RN a renunțat de mult timp la cererea ca Franța să părăsească zona euro, partidul este încă considerat o necunoscută în cercurile bancare centrale. Cu toate acestea, unele surse au afirmat că decizia Lagarde de a demisiona înainte de termen pentru a-l priva pe succesorul lui Macron de dreptul de a decide cine ar trebui să conducă BCE ar ridica în sine semne de întrebare cu privire la independența sa față de politică.

Economiștii din sectorul privat au împărtășit această îngrijorare. UniCredit a declarat că liderii UE și BCE ar trebui să procedeze „cu mare prudență, pentru a nu pune în pericol independența percepută a băncii centrale”.

Citește și:

UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi

Editor : C.A.