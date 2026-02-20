Cinci aliați NATO s-au angajat să producă drone „low-cost” în decurs de un an. „Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării”

Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat vineri că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome cu costuri reduse, în contextul în care NATO face eforturi să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei, anunță Politico.

Miniștrii apărării din cele cinci țări – cunoscute sub numele de E5 – au declarat că vor lansa o inițiativă numită Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), cu scopul de a produce drone în termen de un an.

„Împreună, dispunem de unele dintre cele mai bune echipamente de pe planetă pentru a doborî amenințările aeriene”, le-a declarat reporterilor ministrul adjunct al Apărării din Marea Britanie, Luke Pollard, după o reuniune la Cracovia, în Polonia. „Suntem încrezători că acesta este primul pas dintr-o serie de inițiative pe care sperăm să le întreprindem.”

Programul de drone „reprezintă un apel la arme pentru industriile noastre de apărare din fiecare dintre cele cinci țări, pentru a răspunde provocării”, a afirmat Pollard.

Inițiativa reflectă o preocupare crescândă în ceea ce privește protejarea spațiului aerian european, după o serie de incursiuni aeriene în spațiul NATO anul trecut, de la avioane de vânătoare rusești deasupra Estoniei până la roiuri de drone care au intrat în spațiul aerian polonez. Deși NATO a neutralizat amenințările, a fost criticată pentru că a mobilizat avioane de vânătoare în valoare de milioane de dolari pentru a doborî drone care costă mii de dolari.

„Problema este să fim eficienți în doborârea rachetelor relativ ieftine, a dronelor și a altor amenințări cu care ne confruntăm”, a declarat Pollard reporterilor. „Trebuie să ne asigurăm că costul amenințărilor este proporțional cu costul apărării”, a spus el, adăugând că inițiativa privind dronele implică un nou angajament „de milioane de euro” din partea celor cinci țări.

Schema va viza în primul rând producerea de efectori pentru drone, a spus Pollard, un termen militar pentru partea echipamentului care acționează asupra unei ținte, cum ar fi încărcătura explozivă.

De asemenea, aceasta face parte din efortul mai amplu al Europei de a deveni responsabilă pentru propria apărare, pe fondul presiunii intense din partea administrației Trump și al îndoielilor cu privire la angajamentul Washingtonului față de NATO.

„Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

