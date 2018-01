Patru morţi şi zeci de răniţi în urma unui accident de tren lângă Milano

Patru persoane au murit joi, în urma deraierii unui tren, în apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor într-un organism local de criză pentru Reuters.

Compania feroviară Ferrovie dello Stato a anunţat într-un comunicat că un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situată la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fără să ofere informaţii despre eventuale victime.

Cel puțin zece persoane au fost rănite grav și aproape o sută mai ușor, potrivit posturilor de televiziune RaiNews24 şi SkyTG24, care citează surse.

Trenul de călători venea de la Cremona. El a deraiat cu puţin înainte de ora locală 7:00 (8:00, ora României).

Paul Ciocoiu, purtător de cuvânt al MAE, spune că o echipă consulară mobilă s-a deplasat în zona accidentului pentru a afla dacă printre victimele accidentului de tren se numără și români.

Paul Ciocoiu, purtător de cuvânt al MAE: Informația concretă pe care o pot oferi în acest moment este că nu am primit nicio cerere de asistență consulară la consultatul general al României de la Milano. Noi am deschis mai multe linii de urgență. Avem un număr de urgență de la consulat, care poate fi apelat: +393661081444.



Dată fiind anvergura operațiunii de la periferia orașului Milano, aceste informații confirmate vor veni mai târziu. Până în acest moment nu avem nicio cerere de asistență consulară.



Avem o echipă consulară mobila care s-a deplasat de urgență în orașul din suburbie.

Întrebat dacă are informații despre numărul românilor care lucrează în zonă, purtătorul de cuvânt al MAE a precizat: Nu am această informație în acest momen. Știm cu toții că în Italia locuiesc peste 1,2 mililoane de români, dar o informație defalcată nu am în acest moment.