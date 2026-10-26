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Cinci puteri europene transmit un mesaj ferm la Paris: Europa vrea un rol sporit în NATO, dar nu fără sprijinul SUA

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drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Foto: Profimedia
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Cele cinci principale puteri militare europene din NATO şi-au manifestat, luni, voinţa de a-şi asuma o „responsabilitate sporită” politică şi militară în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, subliniind totodată caracterul indispensabil al sprijinului american.

Noi, miniştrii Apărării din Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit (Grupul celor Cinci/E5), împărtăşim o convingere profundă: Europa trebuie să-şi asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate”, subliniază într-o declaraţie comună Catherine Vautrin, Boris Pistorius, Guido Crosetto, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz şi Wes Streeting, la finalul unei întâlniri la Paris, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Ministrul polonez a fost reprezentat de adjunctul său, Pawel Zalewski.

Suntem hotărâţi să lucrăm în strânsă coordonare cu SUA şi toţi Aliaţii pentru a concretiza această ambiţie”, au adăugat cei cinci miniştri ai Apărării, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra Europei pentru a-şi asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

Această responsabilitate crescută trebuie să înceapă prin consolidarea rolului aliaţilor europeni în cadrul NATO, subliniază ei, insistând în acelaşi timp că SUA sunt şi vor rămâne un aliat indispensabil.

Pentru a lucra la o Europă mai puternică într-o Organizaţie a Atlanticului de Nord la rândul său mai puternică”, am decis să lucrăm împreună, concret, pentru a atinge acest obiectiv conform unei metode precise şi a unui calendar definit şi în deplină transparenţă cu SUA în ceea ce priveşte împărţirea sarcinii pe care trebuie să ne o asumăm”, a indicat ministrul francez al apărării într-o conferinţă de presă comună, adăugând că viitoarea reuniune E5 va avea loc în luna martie a anului viitor la Roma.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas - care a participat la reuniune - a făcut apel la modernizarea forţelor şi capacităţilor noastre pentru a construi o Europă mai puternică în cadrul unui NATO consolidat”.

Evocând voinţa SUA de a-şi reduce prezenţa militară în Europa, Pawel Zalewski s-a declarat convins că se va ajunge la un acord cu Washingtonul pentru ca acest proces să fie coordonat, să se bazeze pe aranjamente pe care le vom defini împreună - americanii, europenii şi canadienii - pentru ca (...) să nu existe nicio lacună în materie de descurajare şi ca Alianţa să funcţioneze eficient, ca o maşinărie perfect unsă”.

Editor : Ș.R.

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