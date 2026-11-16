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Cinci ţări europene vor trimite migranţi în Rwanda. Ce e „politica huburilor de returnare” care deja stârnește scandal la nivel înalt

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Migranți Budapesta
Migranți într-una dintre gările orașului Budapesta, așteptând să ia un tren către vest. Foto: Profimedia
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Din articol
Cum ar funcționa Critici Proiect-pilot

Cinci ţări din UE, printre care Germania şi Danemarca, vor anunţa luni semnarea unui acord cu Rwanda pentru a crea primele centre destinate migranţilor expulzaţi din Europa, notează AFP.

Acest proiect al „huburilor de returnare”, care îi revoltă pe apărătorii drepturilor omului, urmează să fie dezvăluit în cadrul unei conferinţe de presă la Viena, la mijlocul după-amiezii, au declarat surse concordante pentru AFP.

O iniţiativă coordonată, de asemenea, de Grecia, Austria şi Ţările de Jos, toate susţinătoare ale unei linii foarte ferme în materie de migraţie.

De luni de zile, aceste cinci ţări europene lucrează la ideea de a trimite în centre din Africa persoanele a căror cerere de azil a fost respinsă.

De la Munchen la Bruxelles, trecând prin Copenhaga, un mic grup de diplomaţi, miniştri şi funcţionari şi-au înmulţit reuniunile pentru a defini contururile acestor prime „huburi”.

Pe tot parcursul discuţiilor lor, ei au insistat să păstreze secretă ţara gazdă, de teamă să nu compromită negocierile.

„Vom vedea săptămâna viitoare la Viena”, s-a mulţumit să spună vineri cancelarul austriac Christian Stocker.

Însă, potrivit mai multor diplomaţi şi persoane apropiate negocierilor care au vorbit pentru AFP sub protecţia anonimatului, numele Rwandei nu mai lasă loc de nicio îndoială.

O delegaţie rwandeză va fi, de altfel, prezentă luni la Viena pentru a participa la o conferinţă privind migraţia.

Cum ar funcționa

Obiectivul declarat este deschiderea primelor centre în 2027.

Acestea au fost concepute în colaborare cu Comisia Europeană, în urmă cu un an şi jumătate, pentru a creşte semnificativ numărul expulzărilor de migranţi de pe teritoriul european.

Raţionamentul acestor cinci ţări este dublu: pe lângă expulzarea solicitanţilor de azil respinşi, ele speră astfel să îi descurajeze pe migranţi să încerce să se stabilească pe continentul european.

Critici

Aceste „huburi de returnare” sunt însă puternic criticate de stânga şi de ONG-uri care îşi exprimă îngrijorarea cu privire la tratamentul aplicat migranţilor în aceste unităţi.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat vehement conceptul, apreciind că aceste centre nu sunt „nici eficiente”, nici conforme cu valorile UE.

Alegerea Rwandei stârneşte, de asemenea, îngrijorări. ONG-ul Human Rights Watch arată cu degetul în special spre antecedentele bine documentate ale ţării în materie de represiune sau detenţii arbitrare.

Care va fi soarta rezervată persoanelor aflate la faţa locului? Ce beneficii va obţine Rwanda în schimbul acordului său? Va merge proiectul mai departe, în ciuda ameninţărilor cu acţiuni în justiţie?

Proiect-pilot

Numeroase întrebări rămân, de asemenea, în suspensie.

Pentru a risipi unele dintre ele, cele cinci ţări europene intenţionează să lanseze mai întâi acest centru la o scară foarte mică, a explicat o sursă diplomatică pentru AFP. Un fel de proiect-pilot.

Ideea este de a trimite acolo mai întâi aproximativ 20 de solicitanţi de azil respinşi din fiecare ţară europeană implicată, probabil bărbaţi majori, prinşi la frontieră.

Şi de a anticipa toate scenariile posibile: cine îi va transporta, ce se va întâmpla dacă unul dintre migranţi se îmbolnăveşte?

Potrivit mai multor surse apropiate negocierilor, unităţile nu vor fi centre de detenţie închise.

Rwanda doreşte să le numească „centre de primire” şi ar putea propune acolo cursuri de formare profesională. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) ar putea da o mână de ajutor la faţa locului.

Aceste cinci ţări europene nu sunt primele care se interesează de ţara din Africa de Est atunci când vine vorba de migraţie.

Regatul Unit şi-a anunţat în 2022 intenţia de a deschide acolo un centru pentru solicitanţii de azil. Însă proiectul a fost în cele din urmă abandonat de guvernul laburist al lui Keir Starmer, din cauza obstacolelor juridice.

Joi, succesorul său, Andy Burnham, a declarat, totuşi, că urmăreşte „cu interes” tentativa europenilor.

De asemenea, Rwanda a acceptat să primească persoane expulzate din Statele Unite în timpul preşedinţiei lui Donald Trump.

Dacă proiectul-pilot va avea succes, cele cinci ţări ale UE iau în calcul, de asemenea, extinderea acestuia şi în alte state, precum Uganda şi Uzbekistan.

Editor : Sebastian Eduard

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