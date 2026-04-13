Apariția pe un site web maghiar a unei imagini neclare cu un pat dublu nefăcut a reprezentat cea mai mare amenințare la adresa carierei politice a lui Peter Magyar. Dar răspunsul său a fost, probabil, momentul în care a demonstrat că are ceea ce trebuie pentru a reuși într-o campanie electorală controversată, scrie The Times într-un articol portret dedicat liderului opoziției de la Budapesta care a pus capăt domniei de 16 ani a lui Viktor Orbán și care s-a angajat să combată corupția și să refacă relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană.

Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, flutură un steag național după alegerile parlamentare de la Budapesta, Ungaria, duminică, 12 aprilie 2026.

Postarea din februarie a fost însoțită de zvonuri că urma să apară un videoclip în care Magyar făcea sex și consuma droguri, într-o aparentă încercare de a sabota ascensiunea candidatului care amenința să pună capăt celor 16 ani de putere ai prim-ministrului maghiar Viktor Orban.

„Da, sunt un bărbat de 45 de ani și am o viață sexuală”, a spus Magyar imediat pe Facebook, oferindu-se să facă un test de droguri într-o postare care a fost vizualizată de patru milioane de ori și a dezamorsat scandalul.

Înregistrarea video cu conținut sexual – dacă a existat vreodată – nu a apărut niciodată, iar în schimb, sondajele au crescut vertiginos pentru challengerul care a făcut parte din mașina de partid a lui Orban și a fost căsătorit cu o fostă ministră a justiției înainte de a se retrage pentru a lansa cel mai mare partid de opoziție din Ungaria, Tisza.

„Căsătoria sa și faptul că a făcut parte din sistemul Orban încă de la o vârstă fragedă, precum și prietenia cu politicienii de vârf ai partidului, l-au ajutat să se adapteze pentru a lupta împotriva lor”, a spus Daniel Simor, jurnalist la site-ul de știri Telex, care s-a alăturat lui Magyar în campania electorală.

„A învățat de la ei că este crucial să controlezi narațiunea, iar prin reacția sa rapidă la povestea cu înregistrarea video cu conținut sexual, oamenii au auzit mai întâi povestea lui”, a adăugat Simor.

Prin recrutarea de profesioniști din afara politicii ca candidați pentru a combate corupția rampantă și controlul lui Orban asupra instanțelor din Ungaria, Magyar a devenit persoana din interior care îi ajută pe cei din afară să asalteze cetatea prim-ministrului.

„Este un catalizator, o scânteie cu o energie motivațională incredibilă”, a declarat candidatul Tisza Zsolt Hegedus, un chirurg care a lucrat în Marea Britanie și speră să aducă practicile britanice din domeniul sănătății în Ungaria într-un potențial guvern condus de Magyar.

Spre deosebire de rivalul său Orban, care a crescut în sărăcie, Magyar are în familie un judecător și un fost președinte al Ungariei și a fost crescut în cartierul deluros Buda din Budapesta.

Avansând în ierarhia partidului Fidesz al lui Orban, i s-au acordat posturi în consiliile de administrație ale unor întreprinderi de stat, a fost trimis la Bruxelles ca diplomat și s-a căsătorit cu Judit Varga, viitoare ministră a justiției.

La Bruxelles și-a arătat latura polemică, a spus un diplomat al UE care l-a văzut regulat la ședințe până în 2018.

„El ținea ședințele în șah prin blocaje, complicări și întrebări irelevante”, a spus diplomatul, care a refuzat să-și dezvăluie numele. „Era un conservator convins, care credea în politicile anti-imigranți ale Fidesz și în valorile familiei”, a adăugat acesta.

În mod ironic, certurile sale de la Bruxelles pentru a apăra Fidesz, combinate cu conflictele din interiorul partidului, i-au împiedicat ascensiunea, a raportat site-ul de știri maghiar Direkt36.

„Am fost într-adevăr critic de multe ori, uneori într-un mod amuzant, alteori nu atât de amuzant”, a declarat Magyar site-ului.

După ce soția sa a fost numită ministru în 2019, eclipsând cariera lui Magyar, cei doi au divorțat în 2023, cu câteva luni înainte ca ea să demisioneze în urma unui scandal legat de o presupusă mușamalizare a unui caz de abuz asupra copiilor, alături de președintade atunci a Ungariei, Katalin Novak.

Deoarece scandalul a adus prejudicii grave guvernului, Magyar le-a apărat inițial pe cele două femei, acuzându-l pe Orban că „se ascunde în spatele fustelor femeilor” în timp ce își punea la cale propria mișcare de a conduce un partid de opoziție.

Dar Magyar nu s-a sfiit să publice o înregistrare făcută în secret în care fosta sa soție discuta despre o posibilă mușamalizare într-un alt caz guvernamental.

Într-o postare pe Facebook de sâmbătă, Varga a sugerat că va vota pentru Orban și a adăugat, într-o aparentă ironie la adresa fostului ei soț, că susține „dragostea adevărată, nu manipularea”.

Maghiarii au trecut cu vederea divorțul tumultuos al lui Magyar și l-au susținut datorită — nu în ciuda — experienței sale în guvern, a spus Gyorgy Antall, fiul primului prim-ministru postcomunist al Ungariei.

„A început să vorbească despre lucruri despre care toată lumea știa că se întâmplă, dar era crucial să le auzim de la un insider — asta a aprins focul”, a spus el.

În campania electorală, Magyar a încercat să preia retorica naționalistă a lui Orban, comparându-l chiar pe prim-ministru cu otomanii care au ocupat Ungaria în secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

„Nu am devenit turci după 150 de ani de ocupație, iar acum ne vom recâștiga țara cărămidă cu cărămidă”, a declarat el la un miting săptămâna aceasta.

Este mai greu să-l încadrezi în politica actuală. Magyar a promis să refacă legăturile cu Europa pe care Orban le-a deteriorat prin veto-ul asupra sprijinului pentru Ucraina și prin prietenia cu Vladimir Putin.

Dar a evitat subiectele fierbinți pe care Fidesz caută cu disperare să le dezbată, cum ar fi aderarea Ucrainei la UE, la care Orban se opune.

„El evită dezbaterea privind modul de a pune capăt războiului din Ucraina – fie prin sprijinirea Ucrainei, fie prin încercarea de a negocia cu Rusia – și evită să discute despre aderarea Ucrainei la UE, un subiect monopolizat de Fidesz”, a spus Simor.

„El nu abordează aceste teme. Se concentrează pe corupție, nivelul de trai, serviciile publice, sănătatea, educația și transporturile”, a adăugat el.

Diplomatul UE, care a dorit să rămână anonim, a declarat:

„Oamenii își vor pune speranțele în el, dar nu sunt convins că s-a transformat cu adevărat într-un progresist acum.”

Simor a spus că Magyar are încă o fire aprinsă. „Are un temperament puternic și se înfurie când se confruntă cu întrebări critice din partea jurnaliștilor, mai ales dacă crede că acestea vor ajuta Fidesz”, a spus el.

Magyar este adesea primul care lasă un comentariu la articolele online din presa maghiară care, în opinia sa, îl prezintă într-o lumină nefavorabilă.

Acest lucru sugerează că va avea nevoie de o piele mai groasă pentru a face față majorității publicațiilor maghiare, controlate de aliații lui Orbán, dar în discursul său final de campanie de sâmbătă a afirmat că învață repede.

„Din aprilie 2024, am vizitat peste 700 de localități maghiare. Unele locuri de șase, șapte ori. Am întâlnit milioane de compatrioți. Am vorbit sau am strâns mâna a sute de mii de oameni”, a spus el.

„Sper că m-am schimbat în bine și că pot fi la înălțimea așteptărilor care mi se pun.”

