Cine sunt lobbyiștii de la Bruxelles reținuți în scandalul de corupție cu Qatar și cum a ajutat vicepreședinta PE emiratul din Golf

Poliția federală belgiană a făcut vineri o serie de cel puțin 16 razii și a reținut cinci oameni despre care spun că au comis „presupuse infracțiuni de crimă organizată, corupție și spălare de bani”. Organizațiile de monitorizare spun că ar putea fi „cel mai serios”, „cel mai șocant”, „cel mai flagrant” scandal de corupție care a lovit Bruxelles-ul de mulți ani de zile, potrivit Politico. Perchezițiile de vineri dimineață au produs 600.000 de euro în numerar, plus telefoane și calculatoare.

Inițial, cei acuzați nu erau nume importante, conform standardelor de la Bruxelles: un fost membru al Parlamentului European, câțiva asistenți parlamentari și un șef de sindicat, toți ar fi fost implicați în câștigarea dreptului Qatarului de a găzdui Cupa Mondială de Fotbal.

Eva Kaili, vicepreședinte al Parlamentului European și apărător vocal al Doha, a ajuns în arestul poliției, potrivit poliției federale belgiene. Cazul se învârte de asemenea în jurul unui ONG care, până recent, a numărat în consiliul său de administrație unul dintre cei mai mari lideri de opinie din politica de stânga.

„Statul Qatar a respins în mod categoric orice încercare de asocierea a sa cu acuzațiile de conduită necorespunzătoare”, a spus un oficial din Qatar într-un comunicat trimis duminică dimineață.

Politico răspunde întrebărilor despre controversa ce se desfășoară în capitala UE.

Cine este Eva Kaili?

Ca unul dintre cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului, Kaili este unul dintre cei mai puternici jucători din instituție. Este o fostă prezentatoare de știri cu statut de celebritate în Grecia și una dintre cele mai fermecătoare figuri din Bruxelles.

Însă Kaili a devenit și unul dintre cei mai vocali apărători ai Qatarului. Ea a numit recent țara ca fiind „un lider în drepturile de muncă”, după întâlnirea cu ministrul muncii din țară, în ciuda îngrijorărilor exprimate la nivel internațional despre condițiile de lucru la stadioane. Membru al partidului de centru-stânga Socialist și Democrat (S&D), portofoliul ei include responsabilități speciale legate de Orientul Mijlociu.

Partenerul ei, Francesco Giorgi, a fost și el reținut, potrivit poliției și persoanelor care dețin informații direct de la sursă. El este un consilier pe Orientul Mijlociu și regiunea din Nordul Africii în cadrul Parlamentului European – și un fondator al ONG-ului numit „Fight Impunity”, care vrea să promoveze „responsabilitatea ca pilon central al arhitecturii justiției internaționale”.

În mod crucial, președintele Fight Impunity este Pier Antonio Panzeri, o figură centrală în acest caz.

Cine mai este implicat?

Panzeri, un fost europarlamentar italian din S&D, era printre cei arestați vineri dimineață. Până seara, soția și fiica sa au fost de asemenea reținute de poliția italiană. Un mandat emis pentru arestarea lor, consultat de Politico, îl acuză pe Panzeri de „intervenție politică cu membrii ce lucrau la Parlamentul European în beneficiul Qatarului și Marocului”.

Foști consilieri parlamentari, în special cei cu legături cu Fight Impunity, sunt de asemenea anchetați. Pe lângă arestarea lui Giorgi, polițiștii au sigilat biroul unui alt asistent europarlamentar care a lucrat pentru Fight Impunity, actualmente consilier al europarlamentarului belgian S&D Marie Arena.

Arena, care a moștenit președinția subcomisiei privind drepturile omului de la Panzeri și lucrează îndeaproape cu Fight Impunity, a confirmat că biroul asistentului a fost sigilat. Arena a spus că ea însăși nu a fost interogată de poliție.

Potrivit agenției de presă italiene Ansa, Niccolò Figà-Talamanca a fost de asemenea reținut. El este directorul general al unui alt ONG, No Peace Without Justice (Fără Pace în Lipsa Justiției). Concentrată pe justiția penală internațională, drepturile omului și promovarea democrației în Orientul Mijlociu și Africa, organizația se află oficial în New York și Roma. Însă, are aeeași adresă din Bruxelles precum Fight Impunity, la 41 Rue Ducale.

Emma Bonino, fost eurodeputat liberal și ministru de externe italian, a fondat No Peace Without Justice. Ea este listată ca membru onorific al consiliului de administrație din Fight Impunity. Ea și Figà-Talamanca nu au răspuns imediat la cererile Politico pentru un comentariu de la Peace Without Justice.

Ca semnificație a conexiunilor lui Panzeri, fostul premier francez Bernard Cazeneuve, fostul comisar european pentru Migrație Dimitris Avramopoulos, fostul șef al diplomației europene, Federica Mogherini și fostul europarlamentar Cecilia Wikström sunt de asemenea pe lista membrilor onorifici din consiliu.

Mogherini și-a dat demisia sâmbătă dimineață din consiliu, potrivit unui purtător de cuvânt al institutului College d’Europe, unde Mogherini este acum rector. Avramopoulos a spus într-un mail trimis duminică dimineață că el, Cazeneuve și Wikström de asemenea au demisionat „imediat atunci când au fost informați vineri”.

Lista personalului de la Fight Impunity aparent a fost ștearsă; însă arhivele web arată că Giorgi și alți actuali asistenți de parlamentari încă dețineau roluri cheie în ianuarie.

Nu este vizat doar Parlamentul European

Printre cei reținuți se află și Luca Visentini, care doar luna trecută a devenit secretar general al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC). Înainte de aceasta, el a fost șeful de lungă durată a Confederaţiei Europene a Sindicatelor. Potrivit Politico, el nu a trebuit să se mute pentru noul post. Ambele organizații, cea globală și cea europeană, au sediile la aceeași adresă din Bruxelles, pe Rue Albert II.

Sindicatul constructorilor a fost unul dintre principalii critici ai reputației proaste a Qatarului privind drepturile muncitorilor înaintea începerii Cupei Mondiale. Însă chiar și înainte ca Visentini să preia funcția de conducere, ITUC a fost o excepție notabilă.

Builders’ unions have been some of the top critics of Qatar’s record on worker’s rights in the lead-up to the World Cup. But even before Visentini took over, ITUC was a notable exception. Sharan Burrow, fostul șef ITUC a îndemnat criticii externi ai legislației muncii din stat să „meargă și să se uite la schimbare” într-o înregistrare video publicată de Ministerul Muncii din Qatar în iunie.

De ce ar vrea să facă lobby Qatar?

Emiratul din Golf găzduiește Cupa Mondială, însă în loc să devină o campanie de PR, turneul a pus țara într-o lumină proastă. Acuzațiile de mituire în procesul de licitare pentru dreptul de a găzdui și condițiile muncitorilor străini pun la îndoială alegerea iar criticii liberali au folosit momentul pentru a ataca poziția conservatoare a țării musulmane privind drepturile femeilor și ale comunității LGBTQ+.

Menținerea unei reputații bune este crucială, în contextul în care Qatarul lucrează la acordurile cu statele UE pentru furnizarea de gaze naturale. O propunere de a ridica viza călătorilor qatarezi în spațiul Schengen este de asemenea pe agenda Parlamentului, aceasta era situația cel puțin înainte de scandal.

Cum a susținut Kaili cazul Qatarului?

Kaili a fost șefa grupului considerabil de apărători ai regimului de la Doha în cadrul S&D.

Pe 24 noiembrie, spre exemplu, când plenul adopta o rezoluție ce „deplânge moartea a mii de lucrători migranți”, Kaili a luat cuvântul pentru a lăuda „transformarea istorică” a Qatarului adusă de Cupa Mondială. În mod similar, în urmă cu 10 zile, ea s-a prezentat pentru a vota în favoarea liberalizării vizelor pentru Qatar și Kuweit în comisia de justiție și afaceri interne a Parlamentului – chiar dacă ea nu este un membru al comisiei.

Kaili a alienat și europarlamentari dintr-un panel dedicat Orientului Mijlociu atunci când s-a deplasat singură în Doha, deși grupul anulase vizita. Delegația parlamentară pentru Relații cu Peninsula Arabă planificase să meargă în Qatar în noiembrie, pentru a vizita facilitățile turneului și pentru a observa schimbări ale legislației privind munca.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu de abia o lună în avans, însă, adunarea consultativă a Qatarului, cunoscută drept Consiliul Șura, a cerut o amânare. În schimb, Kaili a mers în Qatar în săptămână în care întreaga delegație trebuia să fie acolo și a lăudat reformele din domeniul muncii în emirat. Potrivit presei locale, ea a spus că a mers acolo pentru a reprezenta 500 de milioane de cetățeni europeni care văd progresul statului reprezentând valori comune.

„Ea cumva a mers pe la spatele meu”, a spus europarlamentarul Hannah Neumann, șefa din partea Verzilor din Germania în delegație. Doha „anula invitația grupului care ar fi avut o poziție echilibrată” și „în schimb a invitat-o pe ea, știind că declarațiile ei vor fi mai puțin critice”.

Apelurile telefonice ale Politico către numărul de telefon al eurodeputatei au rămas fără răspuns vineri și sâmbătă.

Cât de important este scandalul?

Specialiștii de monitorizare din domeniu sunt în acord asupra superlativelor. Scandalul privind Qatarul ar putea fi „cel mai flagrant caz” de presupusă corupție pe care Parlamentul a văzut-o în mai mulți ani de zile, spune șeful Transparency International, Michiel van Hulten. Alberto Alemanno, un profesor de drept de la HEC Paris, l-a numit „cel mai șocant scandal de integritate din istoria UE”.

Europarlamentarul german al Verzilor Daniel Freund, copreședintel al intergrupului anticorupție din Parlament, l-a numit unul dintre „cele mai serioase scandaluri de corupție din Bruxelles din ultimele decenii”.

Van Hulten a spus că Parlamentul a creat o „cultură a impunității.. cu o combinație de reguli financiare și controale relaxate și o lipsă completă de (orice fel de) supraveghere independentă a eticii”. Alemmano a mai prezis că aceasta ar fi doar „vârful icebergului”, sperând că un cumul de scandaluri ar creea un impuls politic pentru un sistem etic indepent.

Efectele acestor acuzații deja apar rapid.

S&D a cerut ca propunerea de liberalizare a vizelor să fie amânată iar raportorul Verzilor a spus că va vota împotriva măsurii dacă se ajunge la un vot săptămâna aceasta.

Separat, Comisia PE de Afaceri Externe a plănuit să meargă în Arabia Saudită și Qatar în următoarele săptămâni. Acum vizita în Qatar a fost anulată, ceea ce înseamnă că un rival de top al Doha va primi toată atenția.

Sâmbătă, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola a suspendat toate „puterile, atribuțiile și îndatoririle” eurodeputatei Kaili referitor la funcția ei de vicepreședinte. Pentru a revoca complet titlul, ar fi nevoie de o decizie a conferinței președinților din Parlament urmată de un vot în plen.

Atunci când plenul se va aduna în Strasbourg în această săptămână, europarlamentarii probabil că vor revoca imunitatea parlamentară a lui Kaili. Stânga deja a cerut în mod formal ca o dezbatere privind incidentul să fie pusă pe agendă, cu un vot programat luni seară.

Kaili a fost deja suspendată din grupul S&D și din propriul partid din Grecia, Pasok.

Editor : A.C.