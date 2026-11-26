Spaniolul Pablo Hernández de Cos urmează să fie succesorul lui Christine Lagarde în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE), în urma consultărilor purtate de liderii Uniunii Europene, au declarat, joi diplomați UE, pentru DPA.

Pablo Hernandez de Cos, în vârstă de 55 de ani, este directorul Băncii Reglementelor Internaţionale de la Basel, în Elveţia. El a fost preşedintele Băncii Spaniei în perioada 2018-2024.

Nominalizarea lui Hernández de Cos trebuie încă aprobată oficial de țările din zona euro.

Președinția BCE devine vacantă mai devreme decât era de așteptat, după ce Lagarde a anunțat că va pleca pe 7 februarie 2027 - cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului său.

Sprijinul pentru Hernández de Cos vine după ce Olanda și-a retras candidatul, Klaas Knot, fostul șef al băncii centrale olandeze și singurul alt candidat pentru acest rol.

Liderii UE au susținut, de asemenea, alți candidați pentru funcții de conducere în cadrul BCE.

Markus Brunnermeier din Germania urmează să devină următorul economist-șef al băncii, iar Laurence Boone din Franța urmează să se alăture consiliului executiv al BCE.

Editor : Ș.R.