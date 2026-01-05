Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după anunțarea oficială a demisiei lui Vasili Maliuk, l-a numit pe Yevhen Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC.

În aprilie 2023, Khmara a fost numit șef al Centrului de operațiuni speciale, care se ocupă de combaterea terorismului, în august 2023 a primit gradul de general de brigadă, iar în iunie 2024 i s-a acordat gradul de general-maior. În august anul acesta, Zelenskil-a numit pe Khmara șef al Centrului de operațiuni speciale „A” al SBU, o divizie cheie a serviciului secret, scrie RBC.

Printre cele mai cunoscute operațiuni militare ale lui Khmara se numără conducerea, în 2023, a operațiunii de eliberare a insulei Zmeiny, notează publicația.

Anterior, Malyuk a anunțat că demisionează din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Înainte de aceasta, el s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky. Zelensky i-a mulțumit pentru munca sa de luptă și i-a propus să se concentreze „tocmai pe acest tip de muncă”.

Zelenski a scris și despre întâlnirea sa cu Khmara. Potrivit mass-media, acesta ar putea să preia conducerea SBU în locul lui Malyuk, notează serviciul ucrainean al BBC.

„Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene și a Centrului de operațiuni speciale „A” al SBU. Astăzi am discutat cu Evgheni și alte posibilități de dezvoltare sistemică a Serviciului de Securitate al Ucrainei și operațiunile speciale pe care le pregătim în prezent”, a declarat Zelenski.

Consilierul președintelui Ucrainei, Dmitri Litvin, a confirmat că Hmara va îndeplini temporar funcția de șef al SBU, până la numirea unui nou șef de către Rada Supremă a Ucrainei.

Informațiile despre demisia iminentă a lui Malyuk au apărut în seara zilei de 2 ianuarie, după care mai mulți militari ucraineni cunoscuți i-au exprimat sprijinul.

Serviciul ucrainean al BBC l-a rugat pe Zelensky să comenteze declarațiile militarilor, la care acesta a răspuns: „Îi respect pe toți, dar voi face rotirile pe care am decis să le fac”.

Editor : A.R.