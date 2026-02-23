Live TV

Cine va urma la conducerea Parchetului European după Laura Codruţa Kovesi, al cărei mandat se încheie

Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Foto: Profimedia Images
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui Andres Ritter pentru funcţia de procuror-şef european (şef al Biroului Procurorului Public European, EPPO), în locul Laurei Codruța Kovesi, al cărei mandat expiră.

Eurodeputaţii din Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne au votat luni pentru a aproba numirea lui Andres Ritter în această calitate, scrie Agerpres.

Ritter a primit 52 de voturi pentru numirea sa, 10 voturi împotrivă și 6 abţineri.

La 3 decembrie 2025, patru candidaţi selectaţi pentru acest post s-au prezentat într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu deputaţii europeni. După audiere, deputaţii europeni şi-au votat preferaţii, iar Ritter s-a detaşat drept candidatul preferat, cu 46 de voturi.

Ceilalţi candidaţi au fost Stefano Castellani (11 voturi), Emilio Jesus Sanchez Ulled (6 voturi) şi Ingrid Maschl-Clausen (4 voturi).

Cine este Andres Ritter

Potrivit website-ului www.eppo.europa.eu, Andres Ritter a devenit procuror în Germania în anul 1995 şi a deţinut diferite funcţii, înainte de a ajunge procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară în 2008.

În perioada 2013-2020 el a fost procuror-şef al Biroul Procurorului Public pentru infracţiuni economice şi securitate cibernetică de la Rostock.

Ritter este reprezentantul Germaniei la Asociaţia Internaţională a Judecătorilor şi membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Procurorul-şef european este desemnat prin acord între Parlamentul European şi Consiliul UE, ambele instituţii exprimându-şi anterior preferinţa pentru Andres Ritter.

 

Următoarea etapă este votul în plenul Parlamentului European, prevăzut pentru martie 2026.

Parchetul anticorupție al UE

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european, funcţie deţinută în prezent de procuroarea română Laura Codruţa Kovesi, numită în octombrie 2019. Mandatul ei se va încheia pe 31 octombrie 2026.

De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.

