Live TV

Cipru cere un „plan operaţional” pentru clauza de apărare reciprocă a UE: ce se va întâmpla dacă un stat membru decide să o activeze

Data publicării:
EU leaders gather in Brussels for emergency summit on 'Ukraine and defense'
Preşedintele cipriot Nikos Hristodulidis. Foto: Profimedia

Preşedintele cipriot Nikos Hristodulidis a solicitat joi dezvoltarea unui „plan operaţional" pentru articolul privind apărarea reciprocă a Uniunii Europene cu ocazia summitului informal al liderilor din statele membre ale Uniunii care are loc în localitatea Agia Napa.

„Fără a ajunge să activăm articolul 42.7, în timpul crizei (din Orientul Mijlociu), am avut răspunsul imediat a cinci state membre", a amintit liderul cipriot a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE, la sosirea sa la reuniunea informală a liderilor europeni.

Hristodulidis a făcut referire astfel la trimiterea de nave militare cu capabilităţi antidrone de către Spania, Franţa, Grecia, Italia şi Ţările de Jos pentru a sprijini apărarea insulei după atacul asupra unei baze britanice din sudul Ciprului luna trecută cu o dronă de fabricaţie iraniană lansată din Liban, la aproximativ 300 de kilometri de insula mediteraneană, relatează Agerpres.

„Ceea ce avem nevoie acum şi ceea ce vom discuta este cum să dăm substanţă" planului „şi ce se va întâmpla dacă un stat membru decide să îl activeze", a declarat liderul cipriot.

„Avem nevoie de un plan operaţional, ce paşi trebuie urmaţi în caz de activare", a reiterat el.

Articolul 42.7 din Tratatul UE prevede că, dacă o ţară a Uniunii este ţinta unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre trebuie să îi acorde ajutor şi asistenţă „cu toate mijloacele la dispoziţia lor".

Această clauză a fost invocată până în prezent o singură dată, în noiembrie 2015, după atacurile teroriste jihadiste de la Paris, pentru a obţine sprijinul statelor membre în acţiunile împotriva organizaţiei Stat Islamic sau în operaţiuni internaţionale.

În timpul cinei de lucru pe care liderii europeni o desfăşoară joi într-un complex de pe coasta de sud-est a Ciprului, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas va prezenta activitatea Comisiei Europeană privind dezvoltarea pe care ar putea să o aibă această clauză în cazul unui scenariu real de utilizare.

Este vorba de un subiect complex din cauza absenţei unor protocoale stabilite şi din cauza unei potenţiale suprapuneri cu angajamentul de apărare reciprocă din cadrul NATO pentru ţările UE care sunt şi membri ai alianţei - ceea ce nu este cazul Ciprului -, potrivit surselor comunitare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
SUA „urmăresc foarte îndeaproape” criza politică din România, susține ambasadorul american la București
Rusia amenință că statele europene care găzduiesc bombardiere nucleare franceze vor deveni ținte
Iranul: Încercarea de a exclude naţionala de la CM 2026 scoate la iveală „falimentul moral” al SUA. Se tem de 11 tineri pe teren
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun