Cipru cere un „plan operaţional” pentru clauza de apărare reciprocă a UE: ce se va întâmpla dacă un stat membru decide să o activeze

Preşedintele cipriot Nikos Hristodulidis a solicitat joi dezvoltarea unui „plan operaţional" pentru articolul privind apărarea reciprocă a Uniunii Europene cu ocazia summitului informal al liderilor din statele membre ale Uniunii care are loc în localitatea Agia Napa.

„Fără a ajunge să activăm articolul 42.7, în timpul crizei (din Orientul Mijlociu), am avut răspunsul imediat a cinci state membre", a amintit liderul cipriot a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE, la sosirea sa la reuniunea informală a liderilor europeni.

Hristodulidis a făcut referire astfel la trimiterea de nave militare cu capabilităţi antidrone de către Spania, Franţa, Grecia, Italia şi Ţările de Jos pentru a sprijini apărarea insulei după atacul asupra unei baze britanice din sudul Ciprului luna trecută cu o dronă de fabricaţie iraniană lansată din Liban, la aproximativ 300 de kilometri de insula mediteraneană, relatează Agerpres.

„Ceea ce avem nevoie acum şi ceea ce vom discuta este cum să dăm substanţă" planului „şi ce se va întâmpla dacă un stat membru decide să îl activeze", a declarat liderul cipriot.

„Avem nevoie de un plan operaţional, ce paşi trebuie urmaţi în caz de activare", a reiterat el.

Articolul 42.7 din Tratatul UE prevede că, dacă o ţară a Uniunii este ţinta unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre trebuie să îi acorde ajutor şi asistenţă „cu toate mijloacele la dispoziţia lor".

Această clauză a fost invocată până în prezent o singură dată, în noiembrie 2015, după atacurile teroriste jihadiste de la Paris, pentru a obţine sprijinul statelor membre în acţiunile împotriva organizaţiei Stat Islamic sau în operaţiuni internaţionale.

În timpul cinei de lucru pe care liderii europeni o desfăşoară joi într-un complex de pe coasta de sud-est a Ciprului, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas va prezenta activitatea Comisiei Europeană privind dezvoltarea pe care ar putea să o aibă această clauză în cazul unui scenariu real de utilizare.

Este vorba de un subiect complex din cauza absenţei unor protocoale stabilite şi din cauza unei potenţiale suprapuneri cu angajamentul de apărare reciprocă din cadrul NATO pentru ţările UE care sunt şi membri ai alianţei - ceea ce nu este cazul Ciprului -, potrivit surselor comunitare.

Editor : M.B.