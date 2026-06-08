Ciprul de Nord, acuzat de „hărțuirea” unor avioane la bordul cărora erau miniștri ai apărării din UE

Avioane la bordul cărora se aflau ministrul grec al Apărării Nikos Dendias, francez Catherine Vautrin şi olandez Ruben Brekelmans, care se duceau în Cipru, la o reuniune cu omologii lor europeni, au fost „hărţuite”, potrivit unor surse locale, relatează Euronews.

Turnul de control al aeroportului Ercan, principalul aeroport din Ciprul de Nord (RTCN), al cărui statut nu este recunoscut de către comunitatea internaţională, a intrat în contact şi a încercat duminică seara să dirijeze avioanele guvernamentale în care se aflau miniştrii celor trei state membre ale Uniunii Europene (UE).

Porivit acestor surse locale, aeronavele au fost „intimidate vizual”, prin decolarea a doua avioane de vânătoare de tip F-16 desfăşurate de Turcia în RTCN din martie, notează News.ro.

Avioanele turce de tip F-16 nu s-au apropiat de avioanele miniştrilor apărării europeni.

Însă, potrivit ERT, televiziunea publică din Greci, „simplul fapt că au decolat şi se aflau la mare distanţă la momentul la care aterizau ministrul grec al Apărării şi doi dintre omologii săi, la un Consiliu informal al miniştrilor europeni ai Apărării, care are loc luni, la Nicosia, este fără precedent”.

Un incident asemănător a avut loc în trecut, potrivit unor surse diplomatice, considerat foarte periculos la adresa securităţii traficului aerian.

Partea cipriotă turcă încearcă astfel să ofere un fel de legitimitate Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN) care, în virtutea mai multor rezoluţii ale ONU, nu este recunoscută de niciun stat din lume, cu excepţia Turciei.

Editor : B.E.